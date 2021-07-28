不扣錢囉！3級警戒驗車逾期已繳罰款 近日將接退費通知

可以退錢囉！在疫情3級警戒期間，如果逾期驗車已經繳納900元的罰款，近期內將會接到退款通知單，台南市交通局表示，這是公路總局全國性的規定，最近接到公總的資料，台南市共有284輛，民眾可以在接到通知單後，臨櫃或上網辦理退費。

交通局表示，公路總局在6月2日宣布，在3級警戒期間，為了防疫減少人流，車輛到期應該檢驗、都可以延期到3級結束後的一個月內，也就是在5月19日到7月26日之間驗車期限到期者，都可以延到8月26日，不算逾期。

但在5月19日到6月1日之間已驗車到期仍未驗車，有部分交通局已寄發罰單，或是車主前往驗車時，當場就已繳納罰款，公路總局最近勾稽相關的資料給各縣市，請各縣市通知車主可以辦理退費。

台南市交通事件裁決中心主任何梅錦指出，台南市提供違規罰鍰退款申辦方式多元，除可由本人或委託他人至本中心各辦公室窗口櫃檯辦理外，也可申請匯入指定金融帳戶，只要至「台南市政府一站式整合服務平台-違規罰鍰退款申請」項下利用線上申辦，或上交通局網站填妥「交通違規退款匯入指定帳戶申請書」，郵寄至交通事件裁決中心辦理，即可將應退金額匯入指定金融帳戶。