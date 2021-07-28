旅行社頻來電 石門水庫遊艇環湖觀光今決定恢復營業

桃園市渡船遊艇公會面對新冠肺炎疫情降為二級警戒，原本打算到8月9日過後再評估是否恢復營業，因為最近旅行社還有遊客來電話，詢問環湖觀光什麼時候開始，甚至有旅行社說8月1日這個周日就要帶觀光客到石門水庫旅遊，「拜託」公會開船。

公會理事長張德傑昨晚和總幹事陳咪春、會員討論，並且詢問桃園市政府觀光旅遊局防疫意見後，決定今天就開始恢復營業。陳咪春強調原本大型環湖遊艇可以容納搭載40人，約一輛遊覽車的遊客人數，因為防疫的緣故現在只能搭載20人以下，每一位遊客上船前一定要量額溫、戴口罩、消毒，還有實聯制完成以後才可以登船，進入船艙座位區以後因為有空調而且是密閉空間，遊客座位必須保持1.5公尺以上的社交安全距離，這些防疫規定都會被嚴格執行。

陳咪春說，環湖觀光船上不提供食物遊客只能喝水，因為水庫周邊的餐廳還沒有開放內用，只能外帶，遊客如果要在餐廳用餐，必須到水庫以外的餐廳訂餐。