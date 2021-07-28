統一發票鬧烏龍竟成及時雨 創世預估增200萬元收入
財政部日前公布的5、6月份雲端發票開獎，發生史上首次誤傳獎號大烏龍，經啟動補救機制，二組獎號均給獎，將多發3.7億獎金，這為受疫情影響、捐款減少創世基金會帶來及時雨，預估可增加200萬元收入。
創世基金會嘉義分院院長蕭伃雯，今年受新冠疫情影響，各行各業皆辛苦，社福團體更面臨嚴重衝擊，創世基金會自5月三級警戒2個月來，發票捐贈量較去年同期瀑布式狂掉300多萬張，植物人服務經費立即短缺了300多萬元。
蕭伃雯指出，疫情期間服務不中斷，工作人員卻日日提心吊膽，擔憂無以為繼。此次雲端發票開獎失誤，雖尚無法確定可以補足缺口，但無疑是天上掉下來的一份大禮，目前初估可增加中獎獎金約200萬元。
創世基金會自民國82年募集發票至今，「順手捐發票，救救植物人」已成為全民愛心運動，28年來幫助了1萬多名植物人。然自從政府實施千萬獎金及雲端發票後，民眾惜捐心理，及民眾不熟悉雲端發票的捐贈方式，造成愛心發票張數一路狂墜4成，領獎也受到限制，手續繁複，限制頗多。
呼籲各界一起守護弱勢，助植物人家庭，消費結帳時請口述創世捐贈碼「919」，電商平台亦可鼓勵消費者捐贈雲端發票，歡迎加入愛心店家行列。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言