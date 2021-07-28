快訊

鴻海買疫苗被政府吃豆腐？沈富雄爆郭台銘深夜致電內幕

蔡珠芳放棄當老師 照顧植物人17年不喊苦

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
蔡珠芳表示，只要植物人一個眨眼、一個微點頭、一抹嘴角抽動，就會令她內心充滿欣喜。圖／創世基金會提供
蔡珠芳表示，只要植物人一個眨眼、一個微點頭、一抹嘴角抽動，就會令她內心充滿欣喜。圖／創世基金會提供

創世基金會新店分院的生活服務員蔡珠芳在院區服務17年，本月底將屆齡退休，4千多個日子來每天在院區穿梭，替院民刷牙洗臉、更換尿布、沐浴清潔，把這些院民當作自己家人一樣照料，從不喊苦，精神令人敬佩且感動。

蔡珠芳原本在公立幼兒園擔任代課教師，婚後來到創世新店安養院服務，工作變得比以前更辛苦，許多人都會問，在這裡工作這麼累，怎麼不回去教書，要堅持留在這裡?

蔡珠芳笑說，這些植物人終日臥床，凡事都需要有人來照顧，他在這裡做久了，也跟他們產生感情，現在就像是在照顧自己家人一樣，希望他們都能獲得最好的照顧，減緩臥床的不適。

蔡珠芳提到，植物人平常看起來雖然都沒有反應，但她每天跟對方說話，有時候院民就會出現一點動作，即便是一個眨眼、一個微點頭、一抹嘴角抽動，或是發出一聲短音，都能讓她內心充滿欣喜及悸動，這些感動是很難用言語來形容的。

蔡珠芳表示，在這份工作中得到的成就感，讓她忘卻辛苦，找到人生的價值，即便月底就要退休，她還是會每天掛心這些院民，也希望社會大眾能多一點人願意出力協助，讓植物人能獲得更好的照顧。

創世基金會表示，新店分院已成立18年，安養院共有72床位，照顧臥床的植物人，24小時皆需有專業的護理人員，生活服務員三班輪值，而植物人就小嬰兒一樣，需要有人細心照顧，希望邀請對長照機構生活服務員或護理人員有熱忱的民眾，一起加入這個大家庭，照顧這些植物人。

蔡珠芳放棄當幼教老師，在創世基金會照顧了植物人17年，從來不喊苦。圖／創世基金會提供
蔡珠芳放棄當幼教老師，在創世基金會照顧了植物人17年，從來不喊苦。圖／創世基金會提供

植物人 安養院

延伸閱讀

安坑輕軌將通車！房產專家：買屋自住可以 投資要小心

「竹縣+0」台大醫院竹東院區監控期滿 逐步恢復醫療量能

新店安坑輕軌高架主結構完工 預計明年底通車

李選獲克莉斯汀雷蒙獎 為護理界諾貝爾奬首位獲獎華人

相關新聞

北市動物園8月1日起預約入園 想看熊貓、無尾熊再等一下

北市立動物園自110年5月15日起應因疫情封園，如今封園77天後，動物園終於要在8月1日重新和大家見面。動物園表示，8月...

化療掉髮夫妻相擁而泣 癌友憶：先生第一次替我吹頭髮

「走出病房廁所，老公看著狼狽的自己，我們抱在一起哭好久。」今年抗癌第11年的楊淑敏，回憶起第一次化療，自覺髮量很多的她，...

專家警告睡覺時別整夜開電扇 可能引起過敏和氣喘發作

睡眠諮詢平台Sleep Advisor報告指出，整夜開著電扇雖然能保持涼爽，但會對健康造成一些負面影響。好比讓花粉和灰塵在空氣中循環，不利過敏及氣喘患者。

只要1元！帛琉總統級2日遊「夢想包」開賣

響應台帛旅遊重啟有望，旅遊電商平台KKday宣布推出「帛琉旅遊泡泡夢想包2.0」活動，消費者只要在線上支付新台幣1元，就...

台灣夏季這種水果超營養 鐵質與鎂是蘋果的8倍

火龍果是國產健康水果，每年6至12月間是盛產時期，今年夏季陽光充足，甜度風味更勝以往，在炎炎夏日享用，不僅消暑，且富有含...

旅行社頻來電 石門水庫遊艇環湖觀光今決定恢復營業

桃園市渡船遊艇公會面對新冠肺炎疫情降為二級警戒，原本打算到8月9日過後再評估是否恢復營業，因為最近旅行社還有遊客來電話，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。