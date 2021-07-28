蔡珠芳放棄當老師 照顧植物人17年不喊苦

創世基金會新店分院的生活服務員蔡珠芳在院區服務17年，本月底將屆齡退休，4千多個日子來每天在院區穿梭，替院民刷牙洗臉、更換尿布、沐浴清潔，把這些院民當作自己家人一樣照料，從不喊苦，精神令人敬佩且感動。

蔡珠芳原本在公立幼兒園擔任代課教師，婚後來到創世新店安養院服務，工作變得比以前更辛苦，許多人都會問，在這裡工作這麼累，怎麼不回去教書，要堅持留在這裡?

蔡珠芳笑說，這些植物人終日臥床，凡事都需要有人來照顧，他在這裡做久了，也跟他們產生感情，現在就像是在照顧自己家人一樣，希望他們都能獲得最好的照顧，減緩臥床的不適。

蔡珠芳提到，植物人平常看起來雖然都沒有反應，但她每天跟對方說話，有時候院民就會出現一點動作，即便是一個眨眼、一個微點頭、一抹嘴角抽動，或是發出一聲短音，都能讓她內心充滿欣喜及悸動，這些感動是很難用言語來形容的。

蔡珠芳表示，在這份工作中得到的成就感，讓她忘卻辛苦，找到人生的價值，即便月底就要退休，她還是會每天掛心這些院民，也希望社會大眾能多一點人願意出力協助，讓植物人能獲得更好的照顧。