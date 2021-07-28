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北市動物園8月1日起預約入園 想看熊貓、無尾熊再等一下

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
亞洲象：封園77天的動物園終於要在8月1日重新和大家見面了。圖／動物園提供
亞洲象：封園77天的動物園終於要在8月1日重新和大家見面了。圖／動物園提供

北市動物園自110年5月15日起應因疫情封園，如今封園77天後，動物園終於要在8月1日重新和大家見面。動物園表示，8月1日至9日遊客入園參觀，需要提前完成線上預約，每日入園上限3600人，室內空間及可能與易感動物近距離接觸的區域仍有限制。

台北市立動物園將於8月1日至9日先以降載模式，重新開放遊客入園，遊客需要提前完成線上預約，每日入園上限3600人，分為上、下午兩個時段，每時段入園限制1800人，入園人流管控每小時以不超過600人為原則（線上預約網頁：https://is.gd/V80pa3）。

動物園表示，為落實防疫措施，目前室內空間及可能與易感動物近距離接觸的區域仍有限制，包括新光特展館（大貓熊館）、熱帶雨林室內館（穿山甲館）、企鵝館、無尾熊1館、昆蟲館（含蟲蟲探索谷）、兩棲爬蟲動物館、兒童動物區、保育廊道、教育中心、節能屋皆暫停開放。另外，園內販賣站、餐廳、娃娃車租借及置物櫃均不開放。

動物園提醒，入園遊客須配合實聯制、全程配戴口罩及維持社交距離。園區內禁止飲食，若有飲水、用藥需求，須於飲用完畢後立即配戴口罩。另外，為避免群聚，目前室內、外的教育服務及活動均暫停。

另外，為了讓動物朋友們重新適應「有人」的新生活，園方提醒民眾，經過動物活動場時，務必盡量輕聲細語，避免過大的肢體動作，驚擾動物們的日常作息。

動物園 口罩 北市

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