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打完疫苗怎麼吃？ 營養師建議火龍果、鮮魚、香菇雞湯
國內防疫降為二級，也越來越多民眾開始打疫苗，打完後不少民眾身體反應激烈，常戲稱出現不適、發燒的感覺是「疫苗認證的年輕人」，但打完疫苗應該怎麼吃？補充那些營養素？營養師表示，除了多喝水攝取水分外，現在盛產的水果、魚類也能補出施打疫苗後的身體能量。
榮新診所營養師李婉萍表示，他自己在打完疫苗後，連續三天高燒39.2度，全身無力更別說要煮食，因此要恢復體力以及營養，她考量容易取得、台灣人常吃、烹飪容易，現在很多盛產的食材，甚至便利商店就有賣，方便取得，全民施打疫苗，打完以後會累和疲憊，補充營養最好。
她推薦多喝水，一天2000cc 分次喝，但李婉萍說，知道打完疫苗要多喝水，但她自己喝到後來，有點喝不下，甚至有點想吐，因此建議可以喝椰子水或檸檬汁，現在檸檬盛產，取得方便，價格平實，補充適量電解質，民眾也比較喝得下去。
李婉萍說，夏季是台灣水果盛產的季節，芭樂、火龍果、鳳梨、百香果都是推薦品項，芭樂、百香果主要補充維生素C，且纖維質高，三分之一芭樂、兩個百香果就有三碗高麗菜的纖維質，相對於不愛吃蔬菜的民眾來說，就多水果吧；而火龍果是因為富含甜菜色素（紅），加上夏天冰冰涼涼的，特別是打完疫苗後若出現高燒不舒服，冰涼多汁的水果比較容易入口。
她表示，打完疫苗容易沒有胃口，但就算沒胃口也需要體力，可以吃蛋補充熱量與蛋白質；若有點體力可以煮食，也可以煮點香菇雞湯，虱目魚粥，蛋白質含料很高，除了鮮魚有EPA、DHA等綜合性蛋白質多外，現在超商就可以買到虱目魚片，超級方便取得容易煮，或煮香菇雞湯補充營養，這些國產食材都很容易買，煮食也不麻煩，很適合民眾補充營養與體力。
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