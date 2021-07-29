藥師公會全國聯合會、社區藥局為防疫生活安心把關

防疫期間減少進出醫院、診所與人潮眾多的賣場，社區藥局就成了採買防疫用品、領取慢性處方箋用藥的好幫手，中華民國藥師公會全國聯合會與社區藥局共同協助抗疫、分享專業、做公益，為守護台灣盡心力。

可領取慢性處方箋用藥的社區健保特約藥局，電腦與各大醫院、診所連線，方便回診後需要定期拿藥的民眾可就近領取；防疫相關用品在社區藥局購買也更安心，酒精、口罩、血氧機、耳溫槍、額溫槍、快篩試劑等全都買得到，價格合理又不必擔心買到不合法的商品，並有專業藥師提供使用諮詢，社區藥局還能預約接種疫苗。藥師公會全國聯合會與社區藥局也提醒大眾，防疫期間應謹守配戴口罩、勤洗手、保持安全社交距離，保護自己也保護他人。

自新冠肺炎疫情蔓延以來，藥師公會全國聯合會與社區藥局就肩負起協助防疫的重擔，從去年初民眾瘋搶酒精、口罩，到後來口罩實名制上路，健保特約藥局的藥師們除了成藥和健康食品銷售、慢性病連續處方箋調劑等日常業務之外，還得藉由醫療專業的訓練，向民眾宣導防疫衛教資訊，雖然工作量大增，但也讓大眾理解到社區藥局、藥師存在的重要性。

中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜多年來為專業藥師奔走請命，藥師公會全國聯合會的宗旨就是守護民眾用藥安全，發揮並創造藥師發揮專業的舞台，今年更力推醫藥分業單軌、藥事照護與藥費獨立總額，讓處方的選擇權真正回歸到民眾手上。從前藥師的聲量並不大，自從在疫情中主動承擔社會責任之後，讓藥師的聲量大很多、形象也變好，推動議題、做公益、發揮專業也都更省力有效。

中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜多年來為專業藥師奔走請命。 圖／中華民國藥師公會全國聯合會 提供

社區健保特約藥局不僅可以領取慢性處方箋用藥，還能安心採買各式防疫必需用品。 圖／聯合報 提供