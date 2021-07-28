聽新聞
test
0:00 / 0:00

只要1元！帛琉總統級2日遊「夢想包」開賣

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
重啟帛琉旅遊泡泡有望，業者推出1元夢想包。圖／KKday提供
重啟帛琉旅遊泡泡有望，業者推出1元夢想包。圖／KKday提供

響應台帛旅遊重啟有望，旅遊電商平台KKday宣布推出「帛琉旅遊泡泡夢想包2.0」活動，消費者只要在線上支付新台幣1元，就有機會免費獲得「KKday總統級豪華帛琉二日遊」，包含中華航空商務艙來回機票1張、帛琉老爺大酒店總統套房1晚，以及中華民國駐帛琉大使館貴賓參訪安排，並由駐帛琉大使親自接見，全程體驗小英總統等級的豪華海島假期，限額1名，未中獎者也可得Kday帛琉旅遊金3,000元。

KKday表示，目前正規劃帛琉5天4夜、4天3夜的全新型態的類自由行，包含經濟艙、商務艙兩艙等，並針對不同客群需求，推出主題旅遊體驗行程。

KKday即日起至8月6日晚間23:59推出的「帛琉旅遊泡泡夢想包2.0」抽獎活動，將於8月11日在KKday官網公布幸運中獎者，提供幸運中獎者全程享受總統級的豪華海島假期。

KKday指出，除頭獎中獎者外，所有消費者皆可獲贈價值3,000元的KKday帛琉旅遊金，可用於未來帛琉團體旅遊、帛琉自由行以及返台防疫旅館之費用折抵，人人有獎、不限數量，期能爲台帛旅遊重啟打響第一炮。

帛琉擁有獨特的海島文化體驗行程，例如搭乘古帆船體驗現代少年Pi的奇幻探險。圖／KKday提供
帛琉擁有獨特的海島文化體驗行程，例如搭乘古帆船體驗現代少年Pi的奇幻探險。圖／KKday提供
消費者只要在線上支付新台幣1元，就有機會免費獲得「KKday總統級豪華帛琉二日遊」。圖／KKday提供
消費者只要在線上支付新台幣1元，就有機會免費獲得「KKday總統級豪華帛琉二日遊」。圖／KKday提供

帛琉 旅遊泡泡 自由行

延伸閱讀

KKday宣布 推出帛琉旅遊泡泡夢想包2.0

只要1元 就有機會獲總統級豪華帛琉二日遊

帛琉可望重啟醫療合作 陳時中：旅遊泡泡樂觀其成

台帛醫療、旅遊泡泡可望重啟 最快下午公布方案

相關新聞

北市動物園8月1日起預約入園 想看熊貓、無尾熊再等一下

北市立動物園自110年5月15日起應因疫情封園，如今封園77天後，動物園終於要在8月1日重新和大家見面。動物園表示，8月...

化療掉髮夫妻相擁而泣 癌友憶：先生第一次替我吹頭髮

「走出病房廁所，老公看著狼狽的自己，我們抱在一起哭好久。」今年抗癌第11年的楊淑敏，回憶起第一次化療，自覺髮量很多的她，...

專家警告睡覺時別整夜開電扇 可能引起過敏和氣喘發作

睡眠諮詢平台Sleep Advisor報告指出，整夜開著電扇雖然能保持涼爽，但會對健康造成一些負面影響。好比讓花粉和灰塵在空氣中循環，不利過敏及氣喘患者。

只要1元！帛琉總統級2日遊「夢想包」開賣

響應台帛旅遊重啟有望，旅遊電商平台KKday宣布推出「帛琉旅遊泡泡夢想包2.0」活動，消費者只要在線上支付新台幣1元，就...

台灣夏季這種水果超營養 鐵質與鎂是蘋果的8倍

火龍果是國產健康水果，每年6至12月間是盛產時期，今年夏季陽光充足，甜度風味更勝以往，在炎炎夏日享用，不僅消暑，且富有含...

旅行社頻來電 石門水庫遊艇環湖觀光今決定恢復營業

桃園市渡船遊艇公會面對新冠肺炎疫情降為二級警戒，原本打算到8月9日過後再評估是否恢復營業，因為最近旅行社還有遊客來電話，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。