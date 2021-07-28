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只要1元！帛琉總統級2日遊「夢想包」開賣
響應台帛旅遊重啟有望，旅遊電商平台KKday宣布推出「帛琉旅遊泡泡夢想包2.0」活動，消費者只要在線上支付新台幣1元，就有機會免費獲得「KKday總統級豪華帛琉二日遊」，包含中華航空商務艙來回機票1張、帛琉老爺大酒店總統套房1晚，以及中華民國駐帛琉大使館貴賓參訪安排，並由駐帛琉大使親自接見，全程體驗小英總統等級的豪華海島假期，限額1名，未中獎者也可得Kday帛琉旅遊金3,000元。
KKday表示，目前正規劃帛琉5天4夜、4天3夜的全新型態的類自由行，包含經濟艙、商務艙兩艙等，並針對不同客群需求，推出主題旅遊體驗行程。
KKday即日起至8月6日晚間23:59推出的「帛琉旅遊泡泡夢想包2.0」抽獎活動，將於8月11日在KKday官網公布幸運中獎者，提供幸運中獎者全程享受總統級的豪華海島假期。
KKday指出，除頭獎中獎者外，所有消費者皆可獲贈價值3,000元的KKday帛琉旅遊金，可用於未來帛琉團體旅遊、帛琉自由行以及返台防疫旅館之費用折抵，人人有獎、不限數量，期能爲台帛旅遊重啟打響第一炮。
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