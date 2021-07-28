疫情警戒降級 「台灣好行-關子嶺線」7月底復駛

疫情警戒降級 ，日前因疫情一度停駛的「台灣好行-關子嶺線」將於7月底復駛，西拉雅國家風景區管理處歡迎遊客來搭乘，欣賞沿線美麗山林農村風光，也呼籲遊客，出遊仍要落實自我防疫工作。

西拉雅風管處說，「台灣好行－關子嶺線」除了連接交通節點-高鐵嘉義站、南靖火車站、後壁火車站，亦串聯享有名聲的台灣四大溫泉之一關子嶺溫泉。

其中南靖火車站是日治時期為因應糖業興盛建造的火車站，也是嘉義縣唯一保存原貌的木造車站，附近還保留著早期眷村風貌。

另外火車站對面的南靖糖廠休閒園區，可品嘗招牌的紅豆牛奶冰，戶外廣場更保存當時的五分小火車頭，見證糖業時代過往。

此外，經典小鎮台南後壁也是必訪鄉村景點，菁寮老街是台劇「俗女養成記」拍攝地，有許多傳統融合現代風格小店，如傳統阿嬤茄芷袋和客家花布融合現代文化所推出的飲料環保袋、鑰匙圈等產品，更有木造老房子飄出陣陣醬油香和米食麵包香。而無米樂社區必吃的割稻飯美食。

「台灣好行－關子嶺線」也駛經號稱甕仔雞一條街的白河仙草埔，有必吃經典美食-甕仔雞，終點站關子嶺，可享受泥漿溫泉，有濃濃日本味關子嶺溫泉老街，在關子嶺站點附近也有大台南公車方便轉乘，可搭乘黃12-2公車，約10分鐘可達熱門景點火山碧雲寺與水火同源，讓遊客不虛此行。

旅遊相關資訊如下：

1. 交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處官方網站： https://www.siraya-nsa.gov.tw/

2. 西拉雅國家風景區管理處官方臉書粉絲專頁： https://www.facebook.com/sirayatrip/

3. 台灣好行-關子嶺線旅遊資訊服務網： https://reurl.cc/O0nN8X