KKday帛琉旅遊泡泡夢想包2.0 花1元有機會獲機+酒

隨著國內疫情回穩，台帛旅遊泡泡即將重啟，旅遊電商平台KKday宣布推出「帛琉旅遊泡泡夢想包2.0」活動，民眾只要線上支付新台幣1元，就有機會免費獲得「KKday總統級豪華帛琉二日遊」，其中包含中華航空商務艙來回機票一張、帛琉老爺大酒店總統套房一晚。

此外，行程還安排參訪中華民國駐帛琉大使館，並由駐帛琉大使親自接見，全程體驗蔡英文總統等級的豪華海島假期，限額一名，未中獎者也將獲贈KKday帛琉旅遊金3000元。

KKday表示，目前正規畫帛琉五天四夜、四天三夜的全新型態的類自由行，包含經濟艙、商務艙兩艙等，並針對不同客群需求，推出主題旅遊體驗行程。

KKday表示，即日起至8月6日止，推出「帛琉旅遊泡泡夢想包2.0」抽獎活動，並於8月11日前在KKday官網公布幸運中獎者。除頭獎中獎者外，所有消費者皆可獲贈價值3000元的KKday帛琉旅遊金，可用於未來帛琉團體旅遊、帛琉自由行以及返台防疫旅館之費用折抵，人人有獎、不限數量。詳情可上官網查詢，網址 https://kkday.me/product/116393。