化療掉髮夫妻相擁而泣 癌友憶：先生第一次替我吹頭髮

「走出病房廁所，老公看著狼狽的自己，我們抱在一起哭好久。」今年抗癌第11年的楊淑敏，回憶起第一次化療，自覺髮量很多的她，小心翼翼的清洗著頭髮，看著被水沖落的一片髮絲，情緒還是一夕間潰堤。她些許哽咽地說，女人很難接受落髮的樣子，打擊大到連整理的力氣都沒有，這也是老公第一次為她吹頭髮。

39歲那年無心參加教會健檢，連腳都還沒踏進家門，就接到初步判定異樣的電話，需要回院做進一步檢查。今年50歲的楊淑敏向記者分享，當下只覺得「怎麼會是我中獎？」因為年紀還輕，也沒家族史。

看著乳房X光散狀的癌細胞，她形容就像滿天的星子一樣，這些星星是乳癌確診一期的象徵。醫師告訴楊淑敏，她是幸運的，尤其散狀的細胞很難及早察覺。然而，這個發現也開啟了她抗癌11年的旅程。

生命的考驗不只一次，楊淑敏在與癌症共處的第八年，因為工作忙碌疏於追蹤，回院就診確定癌症復發，與病魔抗爭的戰役被迫重頭開始，在化療過程中，醫師又宣告發現新的癌細胞，等於復發兩次。

楊淑敏說，治療中的逆境包含對生命的不確定性、切除乳房後的自卑感，及因化療掉髮所帶來的衝擊。原本忙於工作的她，因病在家休息，當孩子、先生各自上學、工作後，獨自一人在空蕩蕩的家中，更是難掩失落。

不過，生病過程中讓楊淑敏感受到，原本木訥、較於強勢的丈夫，慢慢懂得珍惜自己，開始尊重對方的意見，夫妻間變得溝通更順暢，兩人在抗癌過程中感情也更深厚，「下輩子我還要嫁給他。」

罹癌後開始反思自己的生命旅程，楊淑敏也發覺，自己的人生幾乎無可回味之事，總是默默承擔著為人子、為人妻、為人母的角色，但從未正視自己的所想、所求。

於是她鼓起勇氣追求先前未完的夢想，楊淑敏分享，偶然間看到電視的跑馬燈，公告單車環島活動，就催促先生買了兩輛二手單車報名出發，還記得從台北101出發騎到屏東花費五天，雖因故只繞了台灣半圈，但對她來說，卻是完成獨屬自己的生命志業，沿途的風景無比美麗。

騎乘單車成為楊淑敏的興趣，這幾年騎遍武嶺、花蓮，及日月潭等地，也讓原本害怕獨處的她，竟也開始享受起獨自騎車到處悠晃的日子，還記得有次騎車去淡水，那天八里有藍天、白雲更有徐徐微風，便隨手拍下「逆風飛翔的心」一作。

癌症希望基金會與羅氏大藥廠共同舉辦，第八屆「捕捉希望」比賽，楊淑敏說，基於想挑戰自我的想法，起初只想拿參加獎狀，沒想到「逆風飛翔的心」獲得癌友組的首獎，讓她領悟，生命中一切都是最好的安排。