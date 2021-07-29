鮑莫爾成本病》為何理髮越來越貴，手機卻越來越便宜？

摘要 1.鮑莫爾成本病是指，手機、汽車等的價格隨著科技發展、經濟成長持續降低，而音樂會、理髮等服務部門的價格卻持續走高的現象。 2.科技進步讓手機、電腦生產力大增，但沒有改變服務業，餐廳服務生並沒有從一小時服務6桌，變成600桌。 3.「商品」的生產力提高，也提高了「服務」人員的機會成本。若理髮師的薪水沒有隨之提高，理髮師就會改去當軟體工程師，便無人提供服務了。 4.未來科技的主要課題是如何「在服務產業創新」，如教育、醫療、政府機構等，誰能降低服務業人力成本，就可能越有價值。

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什麼是「鮑莫爾成本病」？（Baumol' s Cost Disease）

鮑莫爾成本病是美國經濟學家威廉·鮑莫爾（William Baumol）提出的現象。他把經濟分成兩大部門後發現：商品部門的價格隨著科技發展、經濟成長持續降低，而服務部門的價格卻持續走高。

例如，冰箱、空調、洗衣機、手機和汽車的價格越來越便宜，但同時，聽一場音樂會、講座的價格卻越來越高。

「鮑莫爾成本病」給管理者的啟示

30年前，在樓下的髮廊剃頭，最多30元；買一隻電子手錶，要價1200元。但今天，我們去樓下剪頭髮，理髮師剪沒幾下，就要收500元；網購一隻電子錶，卻只要600元。

為何有的東西變得越來越貴，有的東西卻越來越便宜？該現象叫做「鮑莫爾成本疾病」。

經濟學人資深編輯萊恩．艾文（Ryan Avent）解釋，隨經濟與科技發展，有些產業的生產力提高許多。例如，汽車業學會以低成本做出更高品質的汽車，同時製造出更多汽車 。

但對於服務部門而言，餐廳服務生並沒有從一小時服務6桌，變成600桌；理髮師也沒有辦法同時幫6個人理髮；牙醫師還是一次只能埋頭處理一張嘴。

然而，因為生產力大增，商品產業的報酬因此提高；若弦樂師的報酬沒有隨之提高，弦樂師就會改去當軟體工程師，那就沒有人要表演弦樂了。

換言之，「商品」產業的生產力提高，也提高了「服務」業人員的機會成本。因此服務業的報酬必須提高，才能留住人，就像是今天的弦樂四重奏與100年前相比，生產力沒有差別（表演一首莫札特的曲子所耗費的時間是一樣），但今天的弦樂師薪水卻比100年前高。

因此，在這些生產力成長緩慢或甚至沒成長的服務業，薪資通常也會逐漸上漲，也就反映在售價上。

「鮑莫爾成本病」有哪些實例？該怎麼避免？

在生活週遭，你是否感受到「平行世界」的矛盾？

一方面科技產品功能越來越強，價格卻持續降低。電視越來越大、手機越來越快、影片與音樂選擇越來越多、衣服也越來越便宜，生活有更多選擇，讓我們感到越來越富裕。

然而，另一方面卻覺得匱乏。買東西變便宜，修東西越來越貴，洗髮精越來越便宜，剪頭髮越來越貴等，此外，家長們的教育帳單也不斷變厚，學校、才藝班、保母、家教等。

失衡的原因之一，和「鮑莫爾成本病」有關。

那麼，究竟該如何避免鮑莫爾成本病？

雖然鮑莫爾認為，成本病根本無法治愈。而且在未來30年，和生活品質有關的服務將會變更昂貴，而批量生產的商品將會變得越來越便宜。

不過，隨著人工智慧技術逐漸成熟，機器人很可能將取代部分工作，這意味著技術將使商品的生產效率繼續提高，與此同時，也有機會改造服務部門。

因此，未來科技的主要課題是如何「在服務產業創新」，如教育、醫療、政府機構等，誰能降低服務業人力成本，就可能越有價值。

但畢竟，有些工作機器難以取代，大部分人不會樂意花千元去聽機器人演奏的音樂會，「鮑莫爾成本病」恐怕難以根治。

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