影／退休族驚見8公分鹿角結石 1次取出解決30年宿疾

台中65歲楊姓退休機械工程師30多前腎結石因害怕開刀採藥物治療，但後續沒有追蹤結石狀況，直到今年出現腰痛、血尿的症狀，就醫透過X光及超音波檢查，發現左腎出現鹿角狀（珊瑚狀）結石竟長達8公分，比一顆雞蛋還大，無法使用輸尿管鏡或體外震波震碎，決定採經皮穿腎取石手術，開1公分傷口將打碎的腎結石一一夾出，解除他長年的宿疾。

烏日林新醫院泌尿科醫師蕭惟中說，鹿角形腎結石大多是結石長期阻塞所造成，是腎結石中較難處理的結石類型。以往必須接受多次手術，且傷口大，全部療程至少得拉長一至兩個月，或是手術必須一次穿刺兩個以上的腎造廔口，對腎功能影響較大，增加出血或感染等併發症的風險。

他說明，由於腎結石的症狀不明顯，很多患者都是因反覆出現無痛性血尿或泌尿道感染才發現，若是延誤治療，恐會導致腎臟機能嚴重受損，合併出現腎臟水腫、萎縮，演變成末期腎衰竭需要終身洗腎，或是出現嚴重敗血症危及生命。

蕭惟中指出，現在新式手術多採雙鏡聯合碎石術，合併使用健保給付的腎臟鏡及自費軟式輸尿管鏡，患者經與醫師討論後決定採用經皮穿腎取石術，即在腰部開約1公分的小傷口，利用腎臟內視鏡進入將結石打碎夾出，手術時間約3小時，住院時間只需4天。

一直害怕手術的楊先生術後滿意地表示，原本以為住院至少要10天以上，拖了30年才開刀，推翻對傳統手術的傷口大、住院時間長的既定印象。