5月蓄水率還不到8%6月後又留不住 南化水庫今已4度溢流

台南主要供應民生用水的南化水庫昨晚達到滿水位後，今天上午持續自然溢洪中，今年上半年水情嚴峻，南化水庫今年5月蓄水率還不到8%，6月梅雨鋒面帶來豐沛雨水，南化水庫6月20日達到滿水位溢流後，接連午後雷陣雨及颱風帶來的西南氣流水氣，集水區累計雨量不大但水庫持續溢流，雖是採「高水位」操作，但也曝露出南化水庫從莫拉克颱風嚴重淤積後，水留不住的問題；曾文和烏山頭水庫今天上午合計蓄水量則已突破4億立方公尺。

南化水庫今年5月底蓄水率8％不到，但從6月20日滿庫溢流後，已多次達到180公尺的滿水位自然溢洪，最近幾天是颱風西南氣流帶來的水庫，南化水庫集水區持續有降雨，自來水公司第六區管理處人員指出，最近的雨勢雖不大，但集水區土壤已濕潤，只要有降雨都能為水庫帶來入流量。

水利署昨晚針對南化水庫發布水庫放流警報，持續到今天清晨及上午7點30分連發3次警報，今天上午溢流量每秒最大量達23.7立方公尺，雖然流量不大但還是籲請下游南化及玉井居民注意，遠離後崛溪河岸，以策安全。

南化水庫主要是民生供水需要，水公司六區處在汛期時，南化水庫都進行高水位操作，主要是確保「水都放在水庫裡」，但在6月20日上午今年第一次滿庫自然溢洪，連續溢流11天半，流掉約3500萬立方公尺，將近半座烏山頭水庫蓄水量，今年第4度溢洪持續排入溪中流掉，讓很多人覺得「好可惜」。

「南化水庫淤積太嚴重了！」南化水庫在莫拉克颱風被上游崩落土石淹掉近一半的庫容，滿水位蓄水量也才9千多萬立方公尺，在汛期幾乎達不到防汛的功能，水利署目前從陸挖及抽砂船等雙管齊下，全力清淤中；而斥資33.4億元經費與建的南化水庫防淤隧道今年已完工，在豪大雨期間水庫濁度高時，可啟動排淤幫助水庫維持庫容多爭取水蓄存水庫中。