迎接降級 竹湖暐順麗緻文旅祭優惠搶客

全台降二級，各場館、行業逐步鬆綁，餐飲也開放有條件內用，各大飯店摩拳擦掌，祭出優惠搶客，竹湖暐順麗緻文旅迎降級，推出餐飲優惠，即日起至8月31日，聖香樓中餐廳主打「599元港點吃到飽」，多達30款現點現做的道地美味港點無限續點，凡爾賽西餐廳內用可享8折優惠，希望能吸引民眾的目光與味蕾。

「599元港點吃到飽」包括大眾喜愛的鮮蝦腐皮卷、臘味蘿蔔糕及蟹黃蒸燒賣，都是必點的經典港點；另有小吃單點全面88折，多樣化的餐點選擇，絕對能滿足饕客們的胃。

凡爾賽西餐廳則推出內用享8折優惠，主餐加價109元即可享「套餐升級」，首推海陸雙人套餐，原價1760元現在只要1099元即可享海陸珍饈，另有26種歐風主餐，超多樣化的選擇，滿足全家大小的味蕾。

駐店總監王冠傑指出，現今開放內用，可望挹注營收成長三成。但飯店仍不敢鬆懈，還是防疫優先，遵守防疫規範，該有的防疫措施都會高規格執行。

目前已採購足量桌位隔板和酒精消毒噴劑，每日進行全面消毒，用餐環境也會維持良好通風，不同桌者皆保持1.5公尺以上間距；同桌者則全面使用隔板或採梅花式安排座位，中餐廳所有菜餚包含港點，服務人員會為每一位顧客事先分好菜才端上桌；獨立包廂則會依照人數採用梅花座或隔板；西餐廳則是每人點用一份主餐，兩間餐廳皆不會有共食的疑慮。

此外，服務人員每30分鐘自行洗手並消毒，消費者離座後，隔板、桌椅、坐墊及餐具皆會立即全面清潔消毒，才會提供下一組客人使用，洗手間及公共空間則是每小時清潔消毒，消費者可以放心。