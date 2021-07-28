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玉山銀公益信託捐居家復能福祉車 朴醫復健團隊添利器
嘉義縣老人比例全台居冠，沿海偏鄉照護資源缺乏，玉山銀行公益信託為促進社區醫療照護，上午捐贈衛福部朴子醫院居家復能福祉車，由衛福部朴子醫院院長賴仲亮代表受贈。
內政部統計，嘉縣是老人比例最高的縣市，老老照顧居多，玉山銀行透過與當地醫療團隊，訪談樂齡族群醫療及復健照護需要，決定捐贈朴子醫院居家復能福祉車。
這款車輛大型穩重舒適、可以承載雙人輪椅，對醫療復健團隊執行到宅服務提供很大的幫助，從「復能照護」到「照顧服務」與「輔具服務」一條龍統整連結，為地方長照資源投注增添一項交通利器。
賴仲亮說，長輩可能在遭遇疾病變化時，因為各種狀況，如心肺腎臟功能受損、神經疾病中風、脊髓損傷、腦傷等，各項身體功能因為年長逐漸退化，需要到宅醫療服務，未來居家復能福祉車將穿越大街小巷，對社區民眾能夠提供更完整居家復能服務， 協助醫療團隊前往案家訪視，讓長輩重新回到自主生活能力，未來帶長輩上山下海，完成圓夢之旅。
賴仲亮感謝玉山金控創辦人黃永仁董事長，朴醫有玉山銀行公益信託居家復能福祉車加入，服務範圍可更深入東石、布袋、義竹、六腳、鹿草各鄉鎮醫療資源不足鄰里村落、服務服務年長者、行動不便者、需要復健者，為民眾健康日夜守護。
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