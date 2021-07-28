防疫降境管嚴格 布袋澎湖藍色公路仍停航 客輪業叫苦
防疫降級，目前正值夏季澎湖旅遊旺季，澎湖縣政府為防疫境管嚴格，從27日至8月9日，維持入境澎湖旅客快篩措施，但打過1劑疫苗，並持COVID-19疫苗接種紀錄卡，或持3日內快篩、核酸檢驗陰性可免篩，致使嘉義縣布袋商港開往澎湖馬公的客輪，不敢接客，目前仍停航，停航逾2個月，客輪業者叫苦。
停泊布袋商港客輪，包括百麗航運的藍鵲、雲豹客輪，以及凱旋客輪、滿天星、太極之星客輪等共10艘，從5月下旬防疫三級至今，增加停泊費、人事及客輪養護費，往年此時，澎湖花火節旅遊旺季客輪一位難求，碰上本土疫情爆發，花火節喊停，澎湖加嚴入境管制，客輪停擺。
百麗航運公司說，防疫降級，客輪業準備開航，儘管中央疫情指揮中心並未核定入境澎湖要強制快篩，但澎湖縣政府仍堅持海空入境旅客強制快篩，為適度降低澎湖醫護人員負擔，減少旅客等候快篩時間，放寬為打過1劑疫苗，或持3日內快篩、核酸檢驗陰性證明者可免篩。
雖如此，客輪不敢受理訂位接客，因為無法得知旅客是否打過1劑疫苗，或有3日內快篩、核酸檢驗陰性證明者，其次布袋商港並未設置快篩站，篩檢需費用，因此，防疫降級仍無法開航，希望政府協助解決，方便旅客或旅居本島澎湖人。
布袋商港擁有到澎湖航程最短優勢，2019年新加入全新現代化客輪「雲豹」、「藍鵲」，讓載客率大幅提升，進出港旅客高達59萬人次，較2018年成長41%，台灣港務公司推動轉型升級遊憩港區，積極招商，碰上本土疫情爆發，今年載客率將下跌。
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