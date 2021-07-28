西南季風強風軸逐漸西伸 專家憂不排除周末更靠近台灣

今天台灣的大環境還是在西南風的影響之下，天氣風險公司分析師賴忠瑋表示，嘉義以南天氣不穩定，容易有陣雨，雲林以北和東部則相對晴朗穩定，不過山區仍容易有午後雷陣雨，北部、東北部、東部及中部的盆地另外還要留意中午容易有較高溫度，昨天有局部地區出現38度高溫，預計今天還是可能達37度以上。

他說，今天凌晨在中南部山區陸續有局部對流雲系發展及帶來陣雨，主要是西南風遇到地形的抬升作用造成。清晨嘉義以南也有發展旺盛的對流雲系沿著海岸線及近海發展，除了有較強陣雨之外，也伴隨打雷閃電，主要是西南風和海陸風的交互作用形成，上午隨著陸風逐漸減弱轉為海風後，降雨會逐漸趨緩，不過也會隨著氣流往內陸延伸。

賴忠瑋表示，目前台灣仍然在季風低壓的影響範圍之內，只是主要的西南風強風軸目前不影響台灣，而是從日本南方的小笠原群島附近往西南方延伸到菲律賓呂宋島。在強風軸範圍內的風速較強、水氣較多，也會伴隨明顯降雨，有較高的致災可能性。

他說，台灣雖然目前不在其影響範圍之內，不過西南風今明兩天有略微增強的趨勢，除了要留意迎風面南部的天氣會更加不穩定之外，中北部和東北部未來幾天的午後雷雨也會更加明顯。另外南部、東南部沿海和離外島容易有長浪，前往海邊或海上活動務必要特別注意安全。

賴忠瑋表示，未來幾天要觀察的重點是西南季風強風軸的變化，由於有逐漸往西移動的趨勢，不排除在周末會更靠近台灣，帶來更多水氣和不穩定的天氣，甚至持續到下周。建議最近幾天檢查居家環境的排水設施，農漁民也要留意田地和魚塭附近的排水，另外也要持續關注未來幾天到下周的天氣預報。