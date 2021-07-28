南部3縣市大雨特報！ 吳德榮：迎風面降雨日增範圍擴大

中央氣象局發布大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今天南部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

氣象局發布高溫資訊，西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，東南部地區有焚風發生的機率，今天中午前後台北市盆地為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。新北市盆地，桃園市近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；花蓮縣、台東縣縱谷，金門縣地區，宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市地區、新竹市地區，新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣近山區或河谷為黃色燈號。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，輕颱尼伯特在日本本州北部，將向西北西轉偏西進入日本海，強度持續減弱，並未威脅到東奧的比賽。另一颱風烟花持續減弱消散中，其殘餘環流仍有激發中小尺度對流，為華中帶來局部強降雨的威脅。中央氣象局說，烟花颱風已於今天凌晨2時減弱為熱帶性低氣壓。

吳德榮說，觀察1989、1990年有不少颱風呈現路徑突然改變，就如同烟花、尼伯特的路徑；都是在季風低壓內形成的颱風，在季風低壓不同的相對位置，受到不同的氣流導引，由於導引氣流的劇烈變化、造成路徑的突然改變，擴大預報誤差，當年被稱戲稱為預報員的夢魘，至今還是。

他說，北台灣昨天因沉降作用及太陽輻射仍有高溫，其中以台北士林區38.0度為最高。南投市（服務區）因地理環境亦升至38.0度，背風面花東也在37度左右。

今天至周五天氣型態雖然類似，但西南季風漸向北調，不穩定大氣的影響範圍逐日擴大、雨勢亦有逐日增大的趨勢；除了中南部有陣雨、雷雨，北部、東半部午後局部雷陣雨的機率亦逐日提高。背風面的北部、東半部未降雨前，則都是晴朗、炎熱，最高溫可達37、38度，要注意防曬、防中暑。今天北部25至37度，中部26至36度，南部24至34度，東部24至38度。