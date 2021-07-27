三級警戒4行業鬆綁輪班間隔 8月27日起須恢復正常

先前為因應全國防疫三級警戒衍生的民生需求，勞動部放寬讓製造業、批發業、綜合商品零售業、倉儲業4行業輪班間隔可縮短至8小時，因今起警戒已降至二級，勞動部官員說，從明起算30天內，該4行業就必須回復11小時的輪班間隔，意即8月27日起要恢復正常，否則將開罰2萬到100萬元。

因三級警戒期間，民生物資、物流等需求大增，部分行業有人力調度問題，勞動部因而鬆綁製造業、批發業、綜合商品零售業及倉儲業的輪班間隔時間從原本的11小時縮短至8小時，影響約49萬名勞工。

勞動部條平司司長黃維琛表示，當初規定在中央流行疫情指揮中心宣布提升疫情警戒標準三級以上至解除該疫情警戒標準的次日起30天期間，可將輪班間隔從11小時縮短為8小時，由於今起解除三級警戒，因此這4行業的輪班人員從明起算30天內必須回復原本的輪班間隔時間，「沒有適用其他放寬例外的可能性」，這30天緩衝期即是讓雇主進行人力調整，屆時若雇主沒有回復11小時的輪班間隔，將依勞基法第79條開罰2萬到100萬元。

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