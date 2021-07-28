專家警告睡覺時別整夜開電扇 可能引起過敏和氣喘發作

睡眠諮詢平台Sleep Advisor報告指出，整夜開著電扇雖然能保持涼爽，但會對健康造成一些負面影響。好比讓花粉和灰塵在空氣中循環，不利過敏及氣喘患者。

Sleep Advisor提到：「仔細看看電扇葉片上的灰塵，每次打開電扇時，灰塵會在空氣中飛揚。」此外，整夜開著電扇也會使皮膚、眼睛跟嘴巴這些部位感覺乾燥。

Sleep Advisor還警告如果人們放電扇在脖子和臉附近吹整夜，早上醒來時這些部位會感到僵硬：「集中的冷空氣會使肌肉緊張和抽筋。」

但不少網友仍會繼續使用電扇。網友BookBug表示：「這個建議很奇怪。我有嚴重的心臟病，高溫會導致病情惡化，我的2位醫生都建議我整夜開電扇幫助我入眠。」網友gofastertt 451認為：「因為太熱睡不著更糟。我大多數夜晚都會開電扇。」網友Muppet TheWonderDog則說：「清潔電扇葉片不就好了。」

網友Lulabell提到自己患有嚴重的氣喘且對灰塵過敏，但「大多數晚上我都開電扇，從來沒有問題。」網友stories postali指出：「電扇完全沒有問題。空調反而會導致各種問題。」