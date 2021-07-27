搶救海嘯第一線餐飲業者 佛光會發起「e起復蔬 全民相挺」活動

國際佛光會中華總會特別攜手《人間福報》、綠色公益基金會，協助業者e化升級、「e起復蔬」，強化網路行銷與競爭力。 圖／人間福報 提供

這一年多來，台灣餐飲業受疫情重擊，不少蔬食餐廳也陷入經營困境，甚至被迫吹熄燈號。為此，推動蔬食不遺餘力的國際佛光會中華總會，七月底將發起「e起復蔬、全民相挺」公益計畫，不僅大力協助蔬食業者「全面e化升級」，提升網路能見度，更將動員全台五百多個分會響應訂餐，以實際消費行動，支持蔬食餐飲業者度過難關。

國際佛光會中華總會總會長趙怡表示，疫情肆虐初期，佛光會便在第一時間投入捐贈療、防護物資的抗疫行列，七月雖疫情有趨緩跡象，但許多原本規模不大的蔬食餐飲業者，一年多來受疫情重創，難以為繼，正需要一劑紓困強心針，因此發起「e起復蔬、全民相挺」計畫，力挺產業界復甦。

由於疫情期間，有e化能力的蔬食餐食業者尚可透過網路維生，佛光會特別攜手《人間福報》、綠色公益基金會，協助業者e化升級、「e起復蔬」，強化網路行銷與競爭力。

趙怡分享，由佛光山開山星雲大師所創辦的《人間福報》，近年所彙整建立的「蔬食地圖」網站，成為這次公益計畫的基礎，「目前已幫忙全台超過四千八百家蔬食餐廳，登錄蔬食地圖，一般民眾可透過『蔬食地圖』，挑選想吃的餐點後向業者訂餐；有意願e化的餐飲業者，也可直接在『蔬食地圖』上新增餐廳資訊，或聯絡主辦單位尋求協助」。他表示，「未來『蔬食地圖』和『福報購』將持續擴充蔬食餐廳和業者至八千家，並朝一萬家進軍邁進」。

國際佛光會中華總會協助蔬食餐飲業者e化外，更號召全台五百多個分會，發動全體會員踴躍向「蔬食地圖」業者訂餐，以具體消費行動力挺業界復甦，增加餐廳訂單營收。 圖／人間福報 提供

除了協助蔬食餐飲業者e化，國際佛光會中華總會更號召全台五百多個分會，發動全體會員踴躍向「蔬食地圖」業者訂餐，以具體消費行動力挺業界復甦，增加餐廳訂單營收。

趙怡表示，「e起復蔬、全民相挺」計畫並非一朝一夕、一蹴可幾，需長期耕耘，不單單蔬食業者能透過ｅ化提升產銷能量，刺激產業復甦，更可活化上中下游產業鏈，讓農民、配送業者、廚師、餐廳工作人員均能得利受惠，最終反饋到消費者健康上，「讓更多台灣民眾體會蔬食對身體健康，乃至全球環保的助益，進而再掀蔬食風潮。」

他進一步分享：「這波計畫，國際佛光會中華總會拋磚引玉，目的是呼籲全民互相疼惜、彼此伸援。現在百業等待復甦，正需要我們發揮人飢己飢的精神，將自己的一份愛，透過簡單的訂餐，傳達給更多人，同時又能挽救地球，一舉數得。」