爭議未清仍過環評初審 高雄橋科挨批糟糕負面示範

橋頭科學園區徵收全台第一個中崎有機農業專區引發爭議，開發行為更可能危及當地一級保育類草鴞，此案今天通過環評初審，民間團體批評，高雄市府對橋科開發給予高度政治壓力，導致開發單位科技部南部科學園區管理局急於送件重審，甚至先行送件才與民間團體面會，面會就算有溝通共識決議，也無法第一時間寫入環說書中具體承諾，在環評史上足堪為一次糟糕的負面示範。

台灣有機農業促進基金會籌備處、地球公民基金會、環境權保障基金會今天聯合發出聲明表示，今天審查從環評委員、相關部會及民間團體的發言，都可發現橋科開發仍有許多未解爭議，本案預定地為瀕危一級保育類動物東方草鴞隻重要棲地，生態專業委員張學文、李培芬及農委會林務局，皆表達對開發單位所提草鴞保育對策有嚴正疑慮，建議召開專家會議調整保育對策，且多位委員提及本案將綠地、公園綠覆面積混為一談大為不妥，應大幅提升綠地占比。

聲明指出，南科管理局未能明確回應2020年學術研究所指出車瓜林斷層通過橋科開發範圍的地質問題；未能明確以2050年淨零排放為目標，提出具體全區使用100%再生能源，與2030年全區使用100%再生水路徑，及區內屋頂光電設置面積利用率要求；未能明確提出中崎有機專區遷移後新專區第二階段開發期程及經費來源，並建立新專區有效遴選及配地機制。

聲明批評，即使本案未釐清爭議重重，今天卻仍然通過二階環評初審會議，民間團體深表遺憾，基於上述爭議，民間團體嚴正要求環評委員於環評大會將本案退回專案小組重審。在退回重審後，應於專案小組會議針對草鴞保育對策及斷層地質問題依法組成專家會議，重新提出具體可行的草鴞保育及地質評估對策。

聲明表示，橋科為我國科學園區政策環評後首個新設的科學園區開發案，對於台灣因應2050淨零排放趨勢開啟新一輪的產業轉型，是否能落實循環經濟等國際環境標準，與在地人文及生態環境達成共存共榮，是極其重要的指標案例，然而有鑑於本次所見橋科環評資料與調查輕率，民間團體對於未來科學園區開發後的環境生態，及蔡總統宣示台灣的2050淨零排放目標是否能達成，感到極其擔憂。