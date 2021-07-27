聽新聞
test
0:00 / 0:00
明德、鯉魚潭2座水庫滿庫洩溢洪 苗栗水情黃燈轉藍燈
苗栗地區近2個月降下上千毫米的雨量，明德水庫、鯉魚潭水庫先後洩溢洪，水情大為好轉，旱災經濟部災害緊急應變小組今天宣布，苗栗水情即日從減壓供水的黃燈，跳過水情提醒的綠燈，直接亮起水情正常的藍燈。
苗栗3大水庫遭逢乾旱，今年5月間都見底，水情亮起紅燈分區供水，縣政府水利處指出，5月29日起梅雨、午後雷雨，及烟花颱風帶來充沛雨量，集水區都降下上逾千毫米雨量，水庫水位直直上升，明德水庫7月22日起調節性洩洪，鯉魚潭水庫今天上午8點多滿庫溢流，即日起從黃燈轉為藍燈。
依據水利署水庫統計，苗栗縣永和山水庫有效蓄水量2211.76萬立方公尺，蓄水率73.75%，明德水庫有效蓄水量1179.48萬立方公尺，蓄水率96.52%，鯉魚潭水庫有效蓄水量1億1472.48萬立方公尺，蓄水率100%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言