明德、鯉魚潭2座水庫滿庫洩溢洪 苗栗水情黃燈轉藍燈

一名新北民眾向「聯合新聞網」表示，昨(27)日中午向外送平台點了一份中餐館的三份菜餚，包括「蒜香菲力」、「糖醋鮮魚片」及「培根高麗菜」，連同一碗20元的白飯共1120元，未料外送員在遲到的情況下還送錯，讓該名讀者一度氣結，餓著肚子又等不到想要的餐點，但外送平台隨後的一則簡訊，讓該名讀者心情峰迴路轉。

2021-07-27 13:13