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明德、鯉魚潭2座水庫滿庫洩溢洪 苗栗水情黃燈轉藍燈

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣鯉魚潭水庫今天滿庫，溢流過鋸齒堰美景再現。圖／水利署中區水資源局提供
苗栗縣鯉魚潭水庫今天滿庫，溢流過鋸齒堰美景再現。圖／水利署中區水資源局提供

苗栗地區近2個月降下上千毫米的雨量，明德水庫、鯉魚潭水庫先後洩溢洪，水情大為好轉，旱災經濟部災害緊急應變小組今天宣布，苗栗水情即日從減壓供水的黃燈，跳過水情提醒的綠燈，直接亮起水情正常的藍燈。

苗栗3大水庫遭逢乾旱，今年5月間都見底，水情亮起紅燈分區供水，縣政府水利處指出，5月29日起梅雨、午後雷雨，及烟花颱風帶來充沛雨量，集水區都降下上逾千毫米雨量，水庫水位直直上升，明德水庫7月22日起調節性洩洪，鯉魚潭水庫今天上午8點多滿庫溢流，即日起從黃燈轉為藍燈。

依據水利署水庫統計，苗栗縣永和山水庫有效蓄水量2211.76萬立方公尺，蓄水率73.75%，明德水庫有效蓄水量1179.48萬立方公尺，蓄水率96.52%，鯉魚潭水庫有效蓄水量1億1472.48萬立方公尺，蓄水率100%。

水庫 雨量 烟花颱風

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