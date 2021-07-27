勞動部擬限縮移工跨業轉換 移工團體抗議黑箱

為抑制外籍家庭看護工跨業轉換成廠工的「洗工」現象，勞動部日前預告修正「外國人受聘僱從事就業服務法第46條第1項第8款至第11款規定工作之轉換雇主或工作程序準則」，擬限制一定期限內，移工須優先轉換同一行業，此修法引發移工團體不滿，今集結到勞動部前抗議黑箱，嚴正呼籲勞動部懸崖勒馬，並召開多方會議商討解決家庭看護工勞動條件問題。

據勞動部統計，去年家庭看護工轉廠工總共287人，但今年截至5月底已達1751人，為抑制洗工現象，勞動部上周預告修正轉換準則，從「原則禁止、例外准許」再限縮為一定期限內優先轉換同一行業，且即便新舊雇主三方合意轉換，仍須至公立就服機構登記媒合。

天主教會新竹教區移民移工服務中心主任劉曉櫻指出，勞動部以疫情期間家庭看護工跨轉廠工人數暴增為藉口，將禁止移工跨業轉換制度化，直接忽略了家庭看護工長期長工時、低薪資的根本問題，而是直接採用圍堵、禁止方式處理，剝奪勞動條件最惡劣的家庭看護工、漁工透過轉換尋求自保的機會。

台灣國際勞工協會研究員陳秀蓮則痛批勞動部不處理30年來家庭看護工缺乏勞動法令保障、勞動環境低劣的根本問題，還敢罵移工挑工作，現在更假借書面蒐集民間團體意見，但修正草案出來仍逕自朝禁止跨行業轉換方向規畫，根本是黑箱作業、形式民主，只敢欺負東南亞勞工，若勞動部執意如此，就等著看將有越來越多的移工選擇逃逸。

來自菲律賓的看護工lovely說，台灣人沒有人願意照顧老人、病人，把辛苦的長照工作丟給移工做，但移工必須忍受沒有休假、一天工作十幾個小時、薪水只拿1萬7千元，完全不合理，想換工作竟然還被罵貪心。若政府希望移工願意留下來做家庭看護工，就應該讓家庭看護工有勞動法令的保障。

對此，勞動部強調，本次修法草案增加接續聘僱順位，規範移工轉換雇主仍應優先由同一工作類別之雇主接續聘僱，若一定期間未有同一工作類別的雇主接續聘僱，移工才可以透過公立就業服務機構跨業別轉換雇主或工作，並非完全禁止跨業轉換，尚無損移工就業權益。