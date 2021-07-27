疫情終見曙光！中正大學教授建置台灣病原體在地資料庫

新冠肺炎疫情延燒至今，民眾生活在恐懼中，中正大學資訊工程系教授黃耀廷長年研究感染微生物基因定序，看見醫院臨床追蹤不明感染原因的困境，著手建置「台灣病原體在地資料庫」，可望讓台灣面對下一波傳染疾病時，能加快辨識感染病原。

黃耀廷說，追蹤病原除分析致病、致死的病原體，還可找出相近的群聚，以及辨識新出現的變異，「要知道病原體，必須判讀基因序列」，但背後一定要有龐大的微生物資料庫。

過去台灣微生物基因定序大多侷限在如大腸桿菌、沙門氏菌等常見菌種，黃耀廷表示，當遇到新亞種或罕見菌時，光是正確鑑定就有困難，即便鑑定出來，醫師依然仰賴歐美國家常見抗藥性的統計資料用藥。

然而所有病原體都有「在地化」傾向，黃耀廷說，每個國家從水土環境、食物、抗生素使用不同，就會孕育出特有的病原體，他6年前與台中榮總合作抗藥菌株研究，就發現台灣有些病原體的基因序列和國外長得不太一樣，甚至發展出在地抗藥性的突變菌株，參考歐美資料治療的效果自然打折，於是他決定著手建置「台灣病原體在地資料庫」。

黃耀廷最近先從台灣醫院常見感染微生物基因體開始，如克雷伯氏肺炎鏈球菌、結核分支桿菌等下手，並透過與全台各大醫學中心臨床試驗逐步擴充。

該資料庫預計一年後完成，提供醫院發展精準醫療的一個新選擇。黃耀廷表示，資料庫將幫助醫師即時找出重症或危險族群感染的病原體，也能追蹤台灣特有的抗藥基因，讓投藥更加精準，甚至當出現新興疾病時，用來比對相似的基因和可能的來源，以及預防疫情擴散。