快訊

東奧網球／地主最大失望 奧運火炬手大坂直美爆冷出局

鄭州水災代表「海綿城市破功」？專家：這是假議題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外送員拿錯袋一則簡訊全額退費 還意外多720元餐點

聯合新聞網 / 綜合報導
讀者提供
讀者提供

一名新北民眾向「聯合新聞網」表示，昨(27)日中午向外送平台點了一份中餐館的三份菜餚，包括「蒜香菲力」、「糖醋鮮魚片」及「培根高麗菜」，連同一碗20元的白飯共1120元，未料外送員在遲到的情況下還送錯，讓該名民眾一度氣結，餓著肚子又等不到想要的餐點，但外送平台隨後的一則簡訊，讓該名消費者心情峰迴路轉。

該名消費者表示，昨日中午11點48分向外送平台點餐，由於中午外送業務繁忙，在訂單成功後，一度顯示13點15分才會抵達。豈料，外送員臨時多趕赴一個地點，讓該名讀者在近下午一點半才取得餐點。原本以為終於可以用餐，打開一看卻不是自己點的餐，在早過了用餐時間的考量下，並未向平台要求重新更換餐點。

這名消費者說，在飽餐一頓後，仍然想向外送平台反映送錯一事，便使用該平台的APP系統，勾選了餐點錯誤一項，誰知平台在半小時內即便送一則簡訊，告知實在過意不去，餐點費用將全額退刷，若為現金付款，也將存入該帳號中，供下次點餐使用。

該名民眾原點了蒜香菲力，糖醋鮮魚片及培根高麗菜，連同一碗20元的白飯共1120元，在外送員送錯的情況下，卻收到包括「油淋土雞腿」、「三杯Q彈豬腳」、「培根高麗菜」、「蛋煎干貝絲瓜」、「台式炒米粉」、「烏魚子炒飯」、「芝麻湯圓紅豆湯」，總金額為1840元的餐點，讓這位家住在新北的民眾意外多了720元的餐點可吃，在外送平台全額退費後，等於吃了一頓免費的午餐。

讀者提供
讀者提供

外送員

延伸閱讀

全台20+連鎖餐飲「可內用」一覽！王品.藏壽司.馬辣7/27開放，屋馬延至8月回歸

他喊皮卡皮卡啾點餐 外送員氣炸祭1招秒讓對方講「人話」

警戒將降級 飯店業推優惠迎客人

持「疫苗護照」才准用餐！餐飲優惠慶降級、內用拼防疫

相關新聞

外送員拿錯袋一則簡訊全額退費 還意外多720元餐點

一名新北民眾向「聯合新聞網」表示，昨(27)日中午向外送平台點了一份中餐館的三份菜餚，包括「蒜香菲力」、「糖醋鮮魚片」及「培根高麗菜」，連同一碗20元的白飯共1120元，未料外送員在遲到的情況下還送錯，讓該名讀者一度氣結，餓著肚子又等不到想要的餐點，但外送平台隨後的一則簡訊，讓該名讀者心情峰迴路轉。

毛豬調配會議 農委會推估供應缺口八月下旬可望趨緩

毛豬價格居高不下，面對即將到來的中元節，供應壓力不小，農委會召開毛豬調配會議，推估國內豬肉供應消費需求仍大於供給，但預計...

Uber Eats攜手7-ELEVEN推外送服務 首波200店7/29上線

疫情警戒今起降級，但民眾防疫的心情可不能鬆懈。為了持續讓民眾安全且方便地添購物資，Uber Eats宣布自7月29日起正...

疫情終見曙光！中正大學教授建置台灣病原體在地資料庫

新冠肺炎疫情延燒至今，民眾生活在恐懼中，中正大學資訊工程系教授黃耀廷長年研究感染微生物基因定序，看見醫院臨床追蹤不明感染...

西南風影響台東恐有焚風 北北基12縣市高溫特報

受到西南風沉降影響，天氣晴朗炎熱，東南部地區有焚風發生的機率，氣象局表示，今中午前後花蓮縣、台東縣縱谷，台北市、新北市盆...

C肝患者疫情治療打對折 肝硬化確診死亡風險超出3倍

「肝是沉默的器官」，全世界每30秒就有一人因肝炎死亡，而肝硬化患者確診新冠肺炎，死亡風險是一般民眾的3.31倍。國內調查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。