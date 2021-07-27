外送員拿錯袋一則簡訊全額退費 還意外多720元餐點

一名新北民眾向「聯合新聞網」表示，昨(27)日中午向外送平台點了一份中餐館的三份菜餚，包括「蒜香菲力」、「糖醋鮮魚片」及「培根高麗菜」，連同一碗20元的白飯共1120元，未料外送員在遲到的情況下還送錯，讓該名民眾一度氣結，餓著肚子又等不到想要的餐點，但外送平台隨後的一則簡訊，讓該名消費者心情峰迴路轉。

該名消費者表示，昨日中午11點48分向外送平台點餐，由於中午外送業務繁忙，在訂單成功後，一度顯示13點15分才會抵達。豈料，外送員臨時多趕赴一個地點，讓該名讀者在近下午一點半才取得餐點。原本以為終於可以用餐，打開一看卻不是自己點的餐，在早過了用餐時間的考量下，並未向平台要求重新更換餐點。

這名消費者說，在飽餐一頓後，仍然想向外送平台反映送錯一事，便使用該平台的APP系統，勾選了餐點錯誤一項，誰知平台在半小時內即便送一則簡訊，告知實在過意不去，餐點費用將全額退刷，若為現金付款，也將存入該帳號中，供下次點餐使用。

該名民眾原點了蒜香菲力，糖醋鮮魚片及培根高麗菜，連同一碗20元的白飯共1120元，在外送員送錯的情況下，卻收到包括「油淋土雞腿」、「三杯Q彈豬腳」、「培根高麗菜」、「蛋煎干貝絲瓜」、「台式炒米粉」、「烏魚子炒飯」、「芝麻湯圓紅豆湯」，總金額為1840元的餐點，讓這位家住在新北的民眾意外多了720元的餐點可吃，在外送平台全額退費後，等於吃了一頓免費的午餐。