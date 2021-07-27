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C肝患者疫情治療打對折 肝硬化確診死亡風險超出3倍

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
台灣肝病醫療策進會呼籲，Ｃ型肝炎治療不能等。圖／台灣肝病醫療策進會提供
台灣肝病醫療策進會呼籲，Ｃ型肝炎治療不能等。圖／台灣肝病醫療策進會提供

「肝是沉默的器官」，全世界每30秒就有一人因肝炎死亡，而肝硬化患者確診新冠肺炎，死亡風險是一般民眾的3.31倍。國內調查指出，新冠肺炎疫情爆發，今年上半年度僅治療五成的C肝患者，台大醫院副院長高嘉宏說，國外經驗也提醒，在疫情爆發間，長達半年以上未回診的病患，恐有腫瘤生成的跡象，建議C肝患者在疫情趨緩時，盡快回醫療院所追蹤。

我國有多少人為C肝所苦？高嘉宏說，據以前分析成年人口而言，盛行率為4%，預估約40萬人有抗體陽性，所幸經過十幾年的治療，身上還有C肝病得的患者，粗估剩下20萬人；台灣4%盛行率逼近巴基斯坦，比起亞洲日、韓兩國1%盛行率而言，高出許多。

C肝像是「歷史共業」，主要好發在60幾歲的族群。高嘉宏解釋，台灣過去因醫療資源不是豐富，傳染病盛行期間，醫療資源相對匱乏的地區，密醫文化盛行，因共用針頭的陋習，導致C肝傳染開來，以前甚至還有「C型肝炎村」，整個村落的盛行率高達60%。

罹患C肝無須過度恐慌，高雄醫學大學副校長暨台灣肝臟學術文教基金會副執行長余明隆說，C肝治療已進入全口服新藥時代，治癒率高達98%，副作用輕微，服藥不影響疫苗施打，療程僅需8週或12週，入院領藥的次數最少僅需3次。

即便治癒率高，仍被新冠疫情影響治療，余明隆表示，比較我國近三年C肝全口服新藥治療人數發現，2019年4萬個治療名額不到8月就用罄；去年預計治療約5.1萬人，實際治療3.6萬位患者，約占7成；今年上半年預計治療約2萬人，但因為疫情升溫，截至6月底僅治療1萬多位病人，只剩53％。

C肝不只會提升染疫死亡風險，與許多高致死的疾病及癌症都有直接或間接關係。高嘉宏說，C肝會加速肝炎、肝硬化、肝癌之肝病三部曲惡化，還會引發肝外器官慢性發炎，導致多處肝外病變。

另C肝治癒仍不可輕忽，出現纖維化、硬化者也要定期追蹤，高嘉宏指出，這類患者回院是針對癌症篩檢，若患者沒有肝硬化現象，需半年回診一次，不幸進入肝硬化階段，則需三到六個月回診一次。

Ｃ型肝炎疫情需知。圖／台灣肝病醫療策進會提供
Ｃ型肝炎疫情需知。圖／台灣肝病醫療策進會提供

C肝 患者 疫情 肝硬化

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