南瓜要種得甜又好吃 專家說要注意兩大關鍵

南瓜是營養價值相當高的蔬果，生產時要好吃，專家認為要選對栽種時節與品種。台灣市場比較常見的南瓜種類為中國南瓜及西洋南瓜(如栗子南瓜)等，而南瓜為短日性作物且為雌雄同株異花，為了讓南瓜有正常的雌雄花比例，需於短日的環境發育，短日低溫促進雌花產生，長日高溫促進雄花產生。

在台灣的栽培季節主要為春作、秋作及冬作，而考慮高品質果實產量，以秋作及冬作較佳，農委會高雄農改場表示，選擇南瓜適當的種植季節，以增加南瓜口感品質(糖度約增加2-5oBrix)及提升市場拍賣價格。

高雄場場長戴順發表示，中國南瓜在秋作及冬作的高品質果實產量及品質較高，定植時期在9月至翌年1月；春季定植(2-3月)以2月較佳，若4月後定植，則植株生長茂盛，雄花及雌花數較少，另在高溫期蚜蟲及銀葉粉蝨等昆蟲數目漸多，使病毒病的機率增加，再加上瓜實蠅成蟲產卵為害，使品質差，產量及交易量低(木瓜形南瓜109年7月交易量為798.5公噸)。

另外，澎湖地區因秋冬季東北季風強大，所以春作露地栽培約在2月種植(品種「澎湖1號-菊島之蜜」及「澎湖2號-菊島之春」春作糖度較秋作高)，但仍須注意防風，最晚3月底定植完畢，而秋作於8月定植，若於9月定種植會遇到東北季風，當葉片因風害及鹽害損壞，開花數目極低。

他說，西洋南瓜較中國南瓜不耐熱，因此大部分西洋南瓜的栽培季節為秋作及冬作，這時期西洋南瓜品質較佳，若於高溫期種植，則生長情形較差，授粉不易成功，也容易受病蟲害影響。臺灣中南部因秋冬雨水少，適合露地栽培；北部地區雨水多，因此於設施種植(9-10月)，生長期為短日照的環境，雌花及雄花開花時間會在同一時期，果實品質也較佳；新北地區若於露地栽培，建議2-3月種植，此時風力較小。