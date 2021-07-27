多吃蛋！需求減消費薄弱 雞蛋庫存壓力大

新冠肺炎疫情今起降為二級，但產業重傷仍未復原，因為防疫在家、正值暑假期間，同時包括餐廳小吃、夜市尚未完全恢復，國內雞蛋需求大減消費緊縮；農委會透過中央畜產會補貼屠宰場加速淘汰逾齡寡產蛋雞(老母雞)，降低雞蛋生產量，以穩定雞蛋產銷秩序；蛋商表示，微解封後也稍舒緩，期待餐飲小吃全面恢復正常，讓消費盡快恢復正常。

根據農委會規劃，獎勵補貼執行時間即日起日至110年8月18日，期間各屠宰場逾齡寡產蛋雞屠宰量，若屠宰量比防檢局「屠宰衛生檢查資訊網」110年1月至6月月平均屠宰量增加者，每增加屠宰一隻蛋雞補貼5元。

產業團體業不斷疾呼，由於各縣市多數未解封，小吃、夜市、傳統市場雞蛋消費仍停滯，蛋商庫存壓力大，雖批發蛋價每台斤平均批發價23.5元左右尚稱穩定，但從北到南的雞蛋分區生產動態都呈現產量過剩狀況。

農委會畜牧處副處長江文全表示，暑假原本就是雞蛋銷售淡季，學校午餐也不供應，價格確實比較低一點，但雞蛋生產本身就有價格週期，新冠肺炎疫情有影響，但沒有這麼嚴重，

台北市蛋商同業公會擔任理事長高傳謨表示，微解封後有越來越好，現在降為二級僅剩下雙北餐廳還不能內用，銷路有比較順暢，庫存壓力仍大；這次疫情期間，團膳、學校午餐、飯店、餐廳全停滯，原本東部準備了許多雞肉、雞蛋要迎接暑假觀光客，但受到到新冠肺炎疫情影響，哪裡都不能去，因此生意差很多；雖然現在銷路好一些，但也還沒有恢復正常水準，過多的雞蛋仍冰起來，需要生產端多淘汰老母雞舒緩。

高傳謨表示，一天正常銷售10萬箱(每箱粗估200顆)，現在約11萬箱多一點，多出庫存雞蛋約一到兩成，加上疫情期間消費薄弱，在最嚴峻的時候，蛋商載100箱雞蛋出去，還會剩下50箱，當時銷售壓力不小，期待餐廳全面恢復舒緩。