台灣首次原民企業狀況調查起跑 一年時間訪查1.6萬家

台灣原住民人口近58萬人，約占總人口2.45%。為了解原住民族企業的現況，原民會今年首次針對全國原住民族企業辦理109年度經營狀況調查作業，期望藉由訪查企業主營業狀況、貸款需求等，以作為原民會日後研訂相關政策及服務措施之參考。

原民會表示，本次調查委託典通股份有限公司辦理，將投入至少120名訪查員，預計調查的原住民族企業家數約1萬6000餘家；時間從110年7月起至111年6月底，預計將花整整一年時間。

原民會表示，爲讓原住民族企業主放心接受訪查，特別要求訪查員務必做到「三不」與「二會」。「三不」是指訪查員不會洩漏個人資料給任何人、不會詢問調查表以外的資料、不會要您提供帳戶或存摺，「2會」是指到府訪查的訪查員會配帶「109年原住民族企業狀況調查訪員證」並出示委託調查公文、會先郵寄致受訪企業函；受訪業主所回答的各項資料，除供原民會整體統計分析外，將嚴予保密，不作其他用途，請原住民族企業主支持及配合這次的調查作業。