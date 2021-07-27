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全國警戒降二級 台鐵宣布仍維持退票免收手續費

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵示意圖。聯合報系資料照
台鐵示意圖。聯合報系資料照

今天是全國降二級警戒的第一天。台鐵局宣布，維持退票免收手續費。至於高鐵，台灣高鐵公司說，則停止三級警戒期間退票免收手續費的彈性措施。

台鐵日前表示，配合指揮中心將防疫警戒降為第二級，今起起除1次、2次觀光列車；72次、73次團體列車； 502次莒光號，605次莒光號（逢周日）；206次、213次普悠瑪號（逢周六）；266次、233次普悠瑪號（逢周日）停駛；以及511次、516次莒光號截短行駛至新左營站外，其餘受疫情影響停開班次回復行駛。

台鐵今天宣布5月11日起，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情警戒由第一級升級至第二級，退票免收退票手續費。7月27日至8月9日疫情警戒由第三級降為第二級，仍將維持退票免收手續費。

高鐵則已於昨天提醒旅客，自今天疫情警戒降為二級起，退票規定將恢復依旅客運送契約與各產品規定辦理，並同步停止三級警戒期間退票免收手續費的彈性措施。

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