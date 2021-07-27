仿效柏林愛樂數位音樂廳 國台交打造NTSO數位音樂廳

柏林愛樂於2008年成立「柏林愛樂數位音樂廳」，透過專業的攝影技術與網路，將柏林愛樂的美妙樂聲無時差傳遍世界。國立台灣交響樂團(國台交)今天宣布，NTSO數位音樂廳8月1日正式啟用。此一數位音樂廳提供4K5G超高解析度畫質及96kHz／24bit高解析音訊，以最高等級串流品質即時數位傳播的服務，建置台灣第一座可容納交響樂團規模的數位音樂廳。

國台交表示，「NTSO數位音樂廳」藍圖醞釀多時。2020年新冠疫情肆虐全球，嚴重衝擊藝文產業，加速「NTSO數位音樂廳」的完成。國台交在文化部預算資助下，在疫情肆虐的同時與時間賽跑，積極進行演奏廳各項改善工程及新增設備建置並進行實體測試，得以在「台灣文化協會」成立第100年的2021年建置完成並啟用，開啟國內數位音樂廳的新里程碑。

「NTSO數位音樂廳」8月1日正式啟用，當天為「原住民族日」，首場直播音樂會「山谷的迴響」也以原民音樂為主題。由國台交助理指揮葉政德擔綱，偕手泰雅族女高音林惠珍以及來自卑南族古老部落的金曲三冠王桑布伊與國台交共同演出。同場音樂會更安排演繹國內資深作曲家游昌發、鍾耀光、陳樹熙等人取材自原住民所創作的作品。

林惠珍是第一位以泰雅族原住民身分踏入樂壇的聲樂家，此次受邀演唱普契尼歌劇詠嘆調「親愛的爸爸」以及原住民歌謠「荷美雅亞」、「我懷念的朋友」等作品。

國台交表示，未來將陸續規劃不同系列的直播音樂會如「音樂萬花筒」NTSO室內樂音樂會系列、「邁向頂尖」樂壇新秀獨奏音樂會系列…等，讓樂迷即便在疫情影響生活的情況下，也能在家中享受置身音樂廳的豐富感。