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尼伯特颱風最快今晚掠過日本本州 氣象局：對東奧影響不大
東京奧運正在如火如荼進行中，不過輕度颱風尼伯特的暴風圈卻可能在今天掠過日本，讓不少人擔心東京奧運是否會受到影響。對此，氣象局表示，尼伯特的結構沒有特別好，一直在減弱當中，預計今天晚間暴風圈就會掠過日本本州北部，對東奧場地沒有影響，且觸陸後，預估就會慢慢變成熱帶氣旋。
氣象局表示，尼伯特的強度一直在減弱，僅管可能會為東奧場地帶來些風雨，但雨勢都不會太大，對東奧影響也不大。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今也在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據今凌晨2時，中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱「尼伯特」今夜、明上午快速掠過本州北部，強度偏弱，對「東奧」場地無影響。另一颱風「烟花」，登陸後移速減慢，正逐漸減弱消散中。
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