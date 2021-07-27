毛豬調配會議 農委會推估供應缺口八月下旬可望趨緩

毛豬價格居高不下，面對即將到來的中元節，供應壓力不小，農委會召開毛豬調配會議，推估國內豬肉供應消費需求仍大於供給，但預計八月底供應能夠稍舒緩，主要是因為豬農原本在調配時，會特別為中元節增加供應，可稍填滿缺口。

根據中央畜產會統計，26日整體毛豬每公斤平均批發價85.76元，交易2萬22232頭豬；若扣掉進口的豬肉，純國內生產毛豬1萬8548頭豬，每公斤平均批發價86.41元，都已越過農委會監控的豬價綠燈區。

傳統市場零售豬價居高不下，五花肉每斤150至180元、松阪豬肉每斤320至350元、里肌肉片每斤130元、豬小排每斤130元、豬絞肉每斤100元；超市賣場梅花豬火鍋片200公克約80元上下、里肌肉片約75左右；與今年疫情之初相比，豬肉的零售價格消費者很有感。

農委會畜牧處副處長江文全表示，毛豬調配會議仍依照以往排定下個月的國內毛豬供應頭數，根據產業界討論，若以養豬頭數調查顯示，108年同期53.6萬頭、109年56.8萬頭、110年55.4萬頭，看似與去年同期略少，但去年因為休市日較多，推估接下來因應中元節，日供應量應可維持2.3萬頭，平均頭數仍會比去年同期略增。

江文全表示，這段時間，確實豬肉的供給和需求對應不上，需求因為防疫期間餐廳歇業、民眾家戶需求大增，因此供應不及，至今仍有缺口，但推估8月第二、第三周就能舒緩，主要是農民會依照節慶生產調節，有些為了因應中元祭祀、拜拜的豬肉都會上市，屆時可望紓緩壓力。

而在會議中也討論是否下個月還會再休市調配供應？江文全表示，在毛豬調配會議中，養豬產業的意見分歧，休市能否舒緩缺豬壓力，還必須再觀察。

雲林肉品市場總經理黃加安表示，肉品價格若持續維持高點，消費者其實選擇很多樣，沒有一定要吃甚麼，一但消費習慣改變轉往修費其他肉品，就很難再恢復原本的市場；放眼未來，國際上豬肉的供應量也逐提升，國內疫情也逐漸趨緩中，因此豬價穩定才更為重要。

某畜牧產業人士則表示，豬肉的替代性高，新冠肺炎疫情下，可以選擇的蛋白質種類多樣，誰能取得方便、價位合理，就能站穩市場，若持續價格翻揚，一但各餐廳恢復營業，民眾回歸外食，主攻溫體肉國產豬肉是否還能站穩市場，就有很多討論空間了。