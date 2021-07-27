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西南風增強！ 明起天氣不穩定 降雨最大時間點曝光

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
今天受到西南風影響，中南部地區容易下雨，其他各地晴朗炎熱。圖／氣象局提供
今天受到西南風影響，中南部地區容易下雨，其他各地晴朗炎熱。圖／氣象局提供

今天受到西南風影響，中南部地區容易下雨，其他各地晴朗炎熱。氣象局表示，從清晨到目前為止，中南部地區斷斷續續下著雨，其中高屏地區已有局部大雨的現象，在西南風影響下，今天中南部、澎湖地區都會斷續有短陣雨、雷雨的情形；金門、馬祖、北部、東半部雖是晴朗天氣，但中午以後，大台北地區及各地山區會有午後局部雷陣雨。

氣象局表示，目前已對南部地區發布大雨特報，涵蓋地區包括台南市、高雄市以及屏東縣，提醒南部朋友今天容易出現短延時強降雨，也會持續有大雨出現。

溫度方面，今天除了斷續下雨的南部、澎湖地區高溫約32度以外，其他各地天氣炎熱。今天也針對部分地區發布高溫資訊，其中今天中午前後，大台北盆地會有37度或是更高的氣溫，基隆北海岸、宜蘭近山區河谷、花東縱谷、桃竹苗、金門則會有36度高溫，馬祖、中部地區也有35度左右高溫，提醒民眾適時補充水分，外出做好防曬。

氣象局也提到，台東地區到周五，容易因為焚風效應，帶來局部乾熱的天氣。此外，今日基隆北海岸、西南部、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海及澎湖、金門有長浪發生的機率，請注意。

至於未來天氣部分，氣象局表示，周三開始，隨著西南風增強，各地天氣會越來越不穩定，周五至周三，南部地區下雨時間增長，中部、澎湖、金門會有短暫陣雨、雷雨，北部、東半部天氣也不會這麼穩定，會有午後雷陣雨。中南部地區，則從周三至周五，會有短延時強降雨、雷雨，山區容易有局部大雨。

氣象局表示，周六開始，各地天氣更不穩定，中南部雨勢會更明顯，下雨時間也會更長；其他各地降雨降雨時間也不僅只是午後雷雨，整天都會斷斷續續降雨。

氣象局說，台灣的大氣環境目前位在季風低壓帶中間，北方有烟花颱風，還有一個正在影響日本的尼伯特颱風，我們則是受到西南風影響，不排除還有其他低氣壓形成，氣象局將會持續觀察。

氣象局 高溫 天氣動態

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高屏大雨特報 今明兩天西南風影響中南部

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