疫情降級各地訂房成長近五成 花東最熱門

隨著國內疫情降溫，全國疫情警戒今起降為二級，各地也逐漸開始湧現訂房潮，其中又以花東地區最為熱門，平均訂房量較疫情前成長2至3成左右。不過儘管疫情趨緩，仍有不少民眾在觀望，為了讓旅客住得安心，花蓮部分飯店業者甚至推出「小黃卡折扣」，只要出示打過新冠肺炎疫苗的「小黃卡」證明，就可以有優惠，盼藉此吸客。

根據易遊網統計，從疫情指揮中心宣布降級以來，網站訂房的訂購量就開始激增，至今和疫情期間相比，成長已超過五成，其中又以花東最熱門，訂單占比近三成；AsiaYo創辦人兼執行長鄭兆剛也提到，過去三、四個禮拜，訂房量都有逐漸增加，和疫情期間最慘時相比，大概是呈現倍數成長。

花蓮旅館同業公會理事長張琄菡表示，近期確實接到很多詢問電話，都是擔心疫情若是再升溫的相關退訂條件，感覺很多客人也是還在觀望；因此雖然最近訂房狀況有回溫，不過實際住房率僅倆、三成，絕大多數的人還是訂八月以後的房間，目前預訂率大概是兩成五至三成左右。

張琄菡表示，雖然目前國內疫情看似回穩，但每天還是時不時有確診足跡公布，業者多少還是會擔心，不過之前三級警戒，很多同業自主休館快兩個月，再不開門營業，也會擔心員工進不了狀況，因此會盡力做好各種防疫清消。

不過隨著訂房量上漲，也有民眾反映，房價好像也跟著漲。對此，張琄菡表示，暑假本來就是旺季，房價相對來講是一年最高點，且之前疫情期間為了促銷，房價較便宜，如今回歸正常，並沒有特別漲價。

張琄菡也提到，過去大家出遊都習慣先訂房，但反而是近期大概有六、七成的客人都是當天才訂房，且大多都是透過線上平台。

台東縣旅館同業公會理事長李數奼則說，確實接獲很多詢問電話，但訂房量僅多了一成多左右，景點也沒有看到人潮，很多民眾還是在觀望，感覺八月才會開始逐漸回溫。

台南市旅館商業同業公會理事長吳俊泰表示，之前六、七月最慘的時候，訂房僅有個位數，最近回到一成左右，估計本周會到兩成，八月應該會越來越好，至少三成左右；不過相較過去暑假旺季的六、七成還是有落差。