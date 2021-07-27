唐慧琳胰癌早逝 醫師：高危險群可這樣揪出早期病變

新北議員唐慧琳最近因為胰臟癌去世，年僅49歲，讓許多人不捨，也關注到胰臟癌這個「無聲的殺手」，台南市立安南醫院醫療副院長許秉毅，胰臟癌不容易早期發現，9成患者在發病1年內過世，但其實針對有家族史、糖尿病等胰臟癌的高危險族群，想要早期發現，建議每年做一次腹部超音波，每三年做一次磁振造影檢查。

胃腸肝膽科醫師許秉毅表示，依據衛福部2019年的統計，台灣每一年約有2500人因胰癌癌過世，在2019年一舉超越了胃癌，成為國人10大癌症死因中的第7名。不少名人都是死於胰臟癌，例如知名體育主播傅達仁、世界知名男高音帕華洛帝，及有「時尚老佛爺」之稱的香奈兒創意總監卡爾拉格斐。

他表示，胰臟癌令人聞之色變，主要是因為早期症狀不明顯，而且很容易侵犯到周遭的血管，由於胰臟隱身在胃的後方，不容易用超音波做完整的檢查，發現腫瘤時大多已大於3公分，無法開刀治療了。研究顯示，高達85%之胰臟癌在初次診斷時，就已經無法開刀，9成的患者會在1年之內會死亡。

胰臟癌三大症狀 :

1. 上腹痛 : 一般是產生上腹悶痛，常常飯後會比較嚴重，有時會痛到背後，常被誤以為是胃痛。

2. 黃疸 : 長在胰臟頭部的胰臟癌常會壓迫到總膽管而引起「阻塞性黃疸」。

3. 體重減輕：腫瘤會掠奪病患的體內的營養素，讓自己不斷的成長，造成患者的體重減輕。

許秉毅表示，出現這些症狀時，腫瘤多已大於3公分，有周邊血管的侵犯或轉移到遠處的器官，無法作開刀治療。

胰臟癌的高危險群包括：

1. 新診斷的糖尿病：一項前瞻性研究顯示：新診斷的成人糖尿病患者中，有3%有胰臟癌。

2. 胰臟癌家族史：家族內有兩位以上的一等親有胰臟癌。

3. 慢性胰臟炎

4. 酗酒者

5. 胰臟囊腫

6. BRCA1或BRCA2基因突變者：具有此基因突變的人罹患胰臟癌、卵巢癌、乳癌的機會要比一般人高出許多！

他表示，篩檢胰臟癌的目標是找出2公分以下的腫瘤，因為小於2公分的胰臟癌有8成以上是可以手術治療的。不過目前醫界並沒有良好的篩檢工具可以找出這麼小的腫瘤。雖然CA-199是健檢中心常抽血檢驗的「胰臟癌指標」，但是小於2公分的胰臟癌不到3成此一指標會高。

腹部超音波也常用來篩檢胰臟癌，但常受腸胃氣體的干擾，無法完整的胰臟檢查。磁振造影檢查可能是較準確的胰臟癌檢查工具，優點是可找出2公分以下的腫瘤，無輻射線，但費用昂貴是其作篩檢工具的缺點。

目前醫界並未把磁振造影檢查列入一般人的胰臟癌的篩檢工具，不過胰臟癌的高危險群患者，如果想要找出小於2公分以下的腫瘤，可以考慮每年做一次腹部超音波，每三年做一次磁振造影檢查。