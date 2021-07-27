南雨北晴！高屏大雨特報 北部、東半部今恐飆破36度

受到西南風影響，易有短延時強降雨，氣象局表示，今高雄及屏東地區有局部大雨發生的機率；東南部地區則有焚風發生的機率，今中午前後花蓮縣、台東縣縱谷，台北市、新北市盆地，基隆市地區、金門縣地區，桃園市、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。新竹市地區，新竹縣、苗栗縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據今凌晨2時，中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱「尼伯特」今夜、明上午快速掠過本州北部，強度偏弱，對「東奧」場地無影響。另一颱風「烟花」，登陸後移速減慢，正逐漸減弱消散中。

吳德榮表示，昨天迎風面中南部有明顯降雨，北台灣午後山區亦有局部短暫陣雨。背風面花東因「焚風效應」有極高溫(台東太麻里鄉39.9度，花蓮玉里鎮38.9度)，北台灣則因「沉降作用」及「太陽輻射」亦有高溫，其中以台北內湖區38.1度為最高。

吳德榮說，「西南季風」為「行星尺度」〔季風從南半球跨赤道、經印度洋、孟加拉灣、中南半島、南海、台灣至中太平洋，長達6千公里以上的環流，變化緩慢，高溫高濕很不穩定。根據最新(26日20時)歐洲(ECMWF)模式，今起至8月3日的模擬顯示，「季風低壓」環流緩慢北移，原本位置比較偏南的「西南季風」逐漸向北調整並移至在台灣附近，迎風面對流亦隨著逐漸增強，並漸擴大範圍，且將連續多日、累積大量的降雨，應慎防其「致災」的可能。8月4、5日季風槽內另有低壓發展，降雨型態改變，不再侷限於中南部，為期末模擬需再觀察。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，今中南部有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢，應注意。午後北台灣山區亦有對流發展的機率。背風面北部、東半部則是晴朗、酷熱，最高溫可達38度以上，要注意防曬、防中暑。

各地氣溫：北部24至38度，中部25至35度，南部25至34度，東部24至39度。