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突破疫情 打造虛擬市集 島嶼海洋風、直播、演唱會

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
線上虛擬市集地圖，由開譜國際開發顧問公司專案設計黃彥亭繪製，綠油油的草地，搭配海洋島嶼風。圖／開譜國際開發顧問公司提供
線上虛擬市集地圖，由開譜國際開發顧問公司專案設計黃彥亭繪製，綠油油的草地，搭配海洋島嶼風。圖／開譜國際開發顧問公司提供

疫情三級警戒衝擊百工百業，暑假市集旺季都取消，屏東縣開譜國際開發顧問公司與在地品牌、攤商夥伴們，用軟體「Gather Town」（線上群聚平台）打造線上虛擬市集，市集主題豐富，有直播服飾拍賣、音樂會、線上講座，還有狼人殺桌遊，就如同在實體市集般熱鬧，平台時段最高湧入130人，超乎預期，疫情中不斷挑戰新事物。

「三級再延長，市集不警戒！」活動發想源於開譜國際公司的設計專案黃彥亭，她說，疫情許多案子取消，公司仍持續運作，她爬文找資料想了解各地面對疫情數位轉型，網友分享「Gather Town」視訊虛擬辦公室，她提供給團隊體驗後，夥伴們提議，不如用平台舉辦線上虛擬市集。

黃彥亭說，「Gather Town」國外開發的虛擬辦公室平台，平台介面用2D畫風，像電玩遊戲，進入平台後，設定個人化小人偶，選辦公室或會議室場景，在各自位置，只要對方一靠近，可以跟對方說話或視訊，如同在辦公室一樣。

「籌備僅短短10天」黃彥亭說，將實體市集搬到線上，邀請15家攤商，規畫講座、音樂會，設置狼人殺與密室逃脫線上桌遊。她還設計搭配Gather Town畫風的地圖介面，將大家對市集想像畫出來，「綠油油的草地，海邊踩踩浪花」，搭配平台內建海浪聲。

市集當天活動之一「荒島音樂會」邀請網紅山地哥，山地哥將直播地點選在北大武山下戶外，讓線上朋友們聽音樂，也能享受難得山巒美景；另外也有服飾直播效果不錯，當天銷售約近5千元。

開譜國際專案經理周怡萱說，Gather Town付費機制依時間、人數和模式有不同收費，採分流時段報名，後期報名人數增200多人，每個時段人數升級120人，線上市集最多湧入130人，超乎預期，因為試水溫，民眾與攤商都是免費。

周怡萱說，市集開幕前置作業不少，邀請攤商線上封測，逐一教導攤商熟悉線上平台；黃彥亭說，虛擬工具的趣味性結合實體活動思維，設置虛擬服務台，協助民眾障礙排除。

「線上市集打破地域限制」周怡萱說，當天有外縣市、香港、馬來西亞朋友上線「逛」市集，疫情雖限制人們移動，但線上平台讓大家接觸不同地區民眾，接軌全世界。

屏東縣開譜國際開發顧問公司與在地品牌、攤商夥伴們，用軟體「Gather Town」（線上群聚平台）打造線上虛擬市集，虛擬市集設置實體市集都有的打卡區。圖／開譜國際開發顧問公司提供
屏東縣開譜國際開發顧問公司與在地品牌、攤商夥伴們，用軟體「Gather Town」（線上群聚平台）打造線上虛擬市集，虛擬市集設置實體市集都有的打卡區。圖／開譜國際開發顧問公司提供
虛擬市集活動現場，邀請山地哥直播音樂會，特別將直播現場搬到大武山下，讓民眾看看久違的山巒美景，現場市集實況。圖／開譜國際開發顧問公司提供
虛擬市集活動現場，邀請山地哥直播音樂會，特別將直播現場搬到大武山下，讓民眾看看久違的山巒美景，現場市集實況。圖／開譜國際開發顧問公司提供
屏東縣開譜國際開發顧問公司與在地品牌、攤商夥伴們，用軟體「Gather Town」（線上群聚平台）打造線上虛擬市集，市集主題豐富，有直播服飾拍賣、演唱會、線上講座，還有狼人殺桌遊，就如同在實體市集般熱鬧。圖／開譜國際開發顧問公司提供
屏東縣開譜國際開發顧問公司與在地品牌、攤商夥伴們，用軟體「Gather Town」（線上群聚平台）打造線上虛擬市集，市集主題豐富，有直播服飾拍賣、演唱會、線上講座，還有狼人殺桌遊，就如同在實體市集般熱鬧。圖／開譜國際開發顧問公司提供
虛擬活動市集現場，線上「逛」市集。圖／開譜國際開發顧問公司提供
虛擬活動市集現場，線上「逛」市集。圖／開譜國際開發顧問公司提供
屏東縣開譜國際開發顧問專案設計黃彥亭（前），林孟俞（後），打造線上虛擬市集，市集主題豐富，有直播服飾拍賣、演唱會、線上講座，還有狼人殺桌遊，如同在實體市集般熱鬧。記者劉星君／攝影
屏東縣開譜國際開發顧問專案設計黃彥亭（前），林孟俞（後），打造線上虛擬市集，市集主題豐富，有直播服飾拍賣、演唱會、線上講座，還有狼人殺桌遊，如同在實體市集般熱鬧。記者劉星君／攝影
虛擬市集活動現場，邀請山地哥直播音樂會，山地哥將直播現場搬到大武山下，讓民眾看看久違的山巒美景。圖／開譜國際開發顧問公司提供
虛擬市集活動現場，邀請山地哥直播音樂會，山地哥將直播現場搬到大武山下，讓民眾看看久違的山巒美景。圖／開譜國際開發顧問公司提供
虛擬市集活動現場，其中服飾直播間拍賣，也有不少人參與。圖／開譜國際開發顧問公司提供
虛擬市集活動現場，其中服飾直播間拍賣，也有不少人參與。圖／開譜國際開發顧問公司提供

疫情 直播 音樂會

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