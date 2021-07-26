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花蓮發生4.2地震 網友驚「這次地鳴聲很大」

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮今天晚上7點40分發生有感地震，震央位於花蓮縣新城鄉，深度僅5公里，芮氏規模達4.2，最大震度花蓮市為4級，目前未傳出災情。圖／中央氣象局提供
花蓮今天晚上7點40分發生有感地震，震央位於花蓮縣新城鄉，深度僅5公里，芮氏規模達4.2，最大震度花蓮市為4級，目前未傳出災情。圖／中央氣象局提供

花蓮今天晚上7點40分發生有感地震，震央位於花蓮縣新城鄉，深度僅5公里，芮氏規模達4.2，最大震度花蓮市為4級，目前未傳出災情。大約一周花蓮沒有發生有感地震，讓網友紛紛上網留言「這次地鳴聲轟隆隆很大聲」、「感覺先左右晃，接著就上下震了」。

花蓮縣消防局目前未接獲災情通報，突然地震讓在地人都受到驚嚇，留言「最近的地震全是淺層」、「希望別再來連續的就好」、「0206地震還沒走出來，回想真的會怕」。

公路總局第四區養護工程處指出，已立即派員巡查轄管省道路況，如有災情將儘速公布資訊。

花蓮縣政府表示，花蓮地區發生有感地震，請鄉親不要驚慌，餘震若來襲，牢記地震3字口訣「DCH」，也就是趴低（Drop）、掩護（Cover）、抓牢（Hold on），並保持冷靜執行，提醒鄉親做好防災準備，並注意安全。若有災情通報或民眾受困尋求協助，可撥打119或1999通報。

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