持「疫苗護照」才准用餐！餐飲優惠慶降級、內用拼防疫

歷經長達2個月的全台防疫三級警戒，7月27日將迎來降級曙光，除了台北、新北與宜蘭外，其他縣市政府也針對餐飲業條件式開放內用。為了重新迎接顧客上門，各大餐飲集團也積極落實防疫措施，甚至規劃「持疫苗護照才能內用」的用餐型態。另外包括肯德基、摩斯等品牌，則推出炸雞桶62折、咖啡買1送1等不同的降級慶祝優惠。

針對重啟內用的時間點，品牌各有不同安排。包括王品、藏壽司、添好運、了凡、麥當勞、85度C、築間、乾杯等連鎖品牌，將於7月27日起配合各縣市政府開放部份門市內用，但是麥當勞、85度C均尚未開放洗手間。至於漢來美食雖於7月27日開放旗下品牌內用，但漢來海港餐廳則會延至7月30日開放。旗下擁有饗食天堂、饗饗等品牌的饗賓餐旅，統一於8月1日起恢復內用，而肯德基預計於8月3日起才會開放內用，漢堡王則仍尚在研議當中。

除了落實實名制、酒精消毒、梅花座、隔板、測量體溫、間隔1.5公尺等規定措施之外，包括添好運以及漢來美食旗下的名人坊、漢來軒等多個品牌，則是新規劃「個人套餐」以增添用餐安全；乾杯、老乾杯也調整用餐型態，改以統一定烤分食的服務；王品集團則是添購1萬份快篩試劑，免費提供給全體同仁居家快篩。至於ABV餐酒館更打出「疫苗餐酒館」的旗幟，標榜只安排施打過疫苗的員工提供服務，並且僅限持有本人疫苗護照的民眾可入內用餐，確保顧客與員工安全。