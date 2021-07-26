疫情衝擊 上半年口腔癌篩檢少1.5萬人次

全台年逾3000人死於口腔癌，是青壯年男性最常見癌症之一，早期篩檢可大幅降低死亡率。但今年受到疫情影響，1到6月篩檢人數比去年同期減少1.5萬人次，國健署籲民眾儘速檢查。

今年以來，國內陸續出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，5月更進入社區感染，許多非緊急醫療、篩檢等通通喊卡。

根據衛生福利部國民健康署最新統計，今年1到6月間，有吸菸、嚼檳榔者接受口腔黏膜檢查共23.7萬人次，相較去年同期減少6%、約1.5萬人次，令國健署備感憂心。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，口腔癌是國內青壯年男性最常見的癌症之一，每年有超過8000人確診為口腔癌，更有超過3000人死於口腔癌，無論在男性癌症發生率或死亡率均排名第4。

根據統計，口腔癌篩檢率達5成，可降低21%晚期口腔癌發生率及26%死亡風險；為及早發現，國健署自民國99年起補助30歲以上嚼檳榔或吸菸民眾，每2年1次口腔癌篩檢，每年透過篩檢可以發現3600名癌前病變個案與約1300多名口腔癌患者。

林莉茹指出，經檢查發現為早期病灶並及時接受治療者，5年存活率可高達8成，如果延遲發現或治療，則晚期個案存活率不到4成。

林莉茹說，預防口腔癌的發生，除避免接觸菸、檳榔及飲酒等危險因子外，有菸檳行為者，定期口腔黏膜檢查也不可少，若有菸檳行為卻不做口腔黏膜檢查，死亡風險將增加35%，呼籲符合口腔癌篩檢資格的民眾，在疫情趨緩後儘速接受檢查。

她也提醒，「破、斑、硬、突、腫」是口腔癌重要徵兆，只要出現口腔黏膜破皮超過2週未癒合、口腔黏膜出現不明的紅斑或白斑、口腔黏膜逐漸變硬或緊、口腔黏膜表面不規則突起、臉或頸部出現腫塊或兩側不對稱，建議至牙科或耳鼻喉科就醫，必要時應接受切片檢查，以確定診斷、及早治療。