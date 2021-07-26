維他露食品將取消動物實驗 動保團體籲修法廢除

國內健康食品必須取得衛福部「小綠人」標章才能宣稱具有保健效果，但健康食品的動物實驗方法屢遭質疑，動保團體多年來與健康食品業者協調，希望禁止動物實驗，亞洲善待動物組織表示，近期經過協談後，旗下有「御茶園」、「舒跑」等暢銷明星商品的維他露食品集團，將宣布禁止「非法律強制規定」的動物實驗，美加、歐盟等健康食品都不要求動物實驗，呼籲台灣也應修法刪除。

為了讓產品獲得「小綠人」標章提升競爭度及銷售量，亞洲善待動物組織表示，維他露及其子公司2005年至2019年進行或資助至少12項動物實驗，涉及至少1038隻動物，經過動保團體溝通後，維他露將禁止動物實驗。亞洲善待動物組織副總裁Jason Baker表示，任何動物都不應該為了增加食品飲料販售而在殘忍又不可靠的實驗中被取血、誘發疾病和殺害，維他露的決定將幫助動保團體鼓勵其他食品業者朝更有效、人道、經濟的非動物實驗方向發展。

根據亞洲善待動物組織轉述，維他露將發表新項政策，指為了響應國際科學實驗趨勢兼顧保護動物福祉，不進行、贊助或委託外包第三方單位進行非法規明文要求的動物實驗，申請健康食品政策，以人體食用研究實驗為優先，除法規明文要求外，不進行、贊助或委託外包第三方單位進行動物實驗，如無可避免，將要求謹守3R原則（代、減量、精緻 )，為動物福祉努力。

亞洲善待動物組織表示，台灣20家知名健康食品公司，在過去20年間導致8000多隻動物被強行餵食、電擊、溺水、斷食、放血、中毒、剖開或殺害，但這些實驗並非法律強制要求，目前維他露及台灣最大的佳格食品公司都禁止動物實驗，將持續遊說其他食品公司跟進。

組織成員Frances Cheng表示，在台灣動保法明文的3R原則下，只要有替代方法都不應從事動物實驗，但健康食品法規卻明文規定人體食用研究和動物實驗擇一即可，衛福部食藥署近期終止抗疲勞功效法規中的動物溺水和電擊實驗，只要求人體食用研究，並更新安全評估法規；其實美國、加拿大、歐盟等相關健康食品法規都不要求動物實驗，也不接受動物實驗數據作為獨立依據，台灣的健康食品相關法規沒有理由保留動物實驗的選項，應將其全面刪除。