明天降二級 國家圖書館恢復開館
指揮中心自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，國家圖書館表示，自7月27日起恢復開館，但部分密閉空間暫不開放，並透過減少閱覽座位席次及人流管制方式等措施，提供民眾安全無虞的使用環境。
館長曾淑賢表示，國家圖書館依照教育部公布的指引，強化各項防疫措施，同仁小心翼翼做好開館準備，希望在自身安全無虞的狀況下，仍能提供學習和閱讀的資源，讓社會的學習生活慢慢恢復正常，民眾珍惜防疫期間寶貴的學習資源和閱讀環境，做好個人防疫措施，共同維護場域及個人安全。
國家圖書館指出，請入館民眾應「實聯制」登記、全程配戴口罩、量測體溫、酒精消毒，並須保持室內1.5公尺社交安全距離。防疫階段，民眾仍可多加利用知識快易達資料快送服務，開館後取件地點恢復至閱覽大廳辦證處取件。
【開館時間】
●總館
周二至周六9時至21時，周日9時至17時，周一及國定假日休館
●自修室
周二至周六8時至22時，周日至周一8時至17時，每月第一個周一及國定假日休館
●藝術暨視聽資料中心
周二至周日10時至18時，周一及國定假日休館
●資訊圖書館
暫不開放
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