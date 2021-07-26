快訊

北市44.7％確診者沒症狀 柯文哲曝疫情趨勢：長者快打疫苗

評／命運多舛的東奧：從最不被看好變成最有意義？

台電今送核三廠除役許可申請 將費時18個月審查

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
圖為核三廠大門，正面為一號機反應爐圍阻體。聯合報系資料照
圖為核三廠大門，正面為一號機反應爐圍阻體。聯合報系資料照

核三廠1、2號機運轉執照將分別於113年7月27日及114年5月17日屆期，依核子反應器設施管制法規定，台電應於機組預定永久停止運轉的三年前提出除役許可申請。原能會表示，已於今天下午收到核三廠除役許可申請，將先進行本案程序審查作業，確認申請文件齊備後，才會進行實質審查。

原能會表示，已規畫核三廠除役計畫審查作業，納入核一、二廠除役計畫審查的經驗，並由外部學者專家與原能會組成專案審查團隊，預定1個月內完成程序審查，後續規畫於18個月內完成實質審查作業，實際審查期程將視台電對審查意見回復時間與答復品質而調整。

實質審查期間，原能會說，除了將核三廠除役計畫上網公開外，也會函請地方行政機關提供意見，並規畫辦理公眾參與活動，參採公眾意見。但新冠肺炎疫情未歇，審查作業時程及公眾參與活動辦理時機與方式，將視疫情發展滾動調整。

原能會 核三廠 疫情

延伸閱讀

台東南迴4鄉816戶上午無預警停電 台電：鹽霧害影響

到台中電廠看螢火蟲？ 台電：疫情趨緩9月歡迎民眾前往

高雄楠梓、橋頭4000戶停電 原因查到了

房客查電費質疑房東算錯 對方一句話讓他楞住：這樣對嗎？

相關新聞

疫情調降二級 高鐵乘載率仍維持七成以下全程對號座

台灣高鐵公司因應中央流行疫情指揮中心宣布自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，依據交通部公布最新指引，各車次列...

鎮瀾宮27日開放廟內上限99人 信徒可擲筊須自備

中央指揮中心宣布27日起全國降為二級警戒，大甲鎮瀾宮今宣布，27日起開放信眾進入參拜，廟內容留上限99人。

警戒降二級 百貨恢復營業時間不同調

疫情三級警戒期間業績慘跌6、7成的百貨業，終於盼到7月27日起警戒降級，三級警戒期間百貨紛紛縮短營業時間，7月27日起不...

2021全球百大景點！《時代》推薦台北這「四大地標」

日前，《時代》雜誌公布2021百大最佳景點（THE WORLD’S GREATEST PLACES OF 2021）。其中，台北有四大景點，也被點名非常值得造訪。究竟是哪四大景點，還有哪些國外景點也一同入選呢？

台電今送核三廠除役許可申請 將費時18個月審查

核三廠1、2號機運轉執照將分別於113年7月27日及114年5月17日屆期，依核子反應器設施管制法規定，台電應於機組預定...

疫情趨緩民眾不排斥看診 亞東遠距醫療依政策8月底結束

為因應疫情，亞東醫院從5月中開放大量科別及診次的遠距醫療，不過隨疫情趨緩及政府政策，服務將於8月底結束，而事實上民眾在微...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。