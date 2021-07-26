台電今送核三廠除役許可申請 將費時18個月審查
核三廠1、2號機運轉執照將分別於113年7月27日及114年5月17日屆期，依核子反應器設施管制法規定，台電應於機組預定永久停止運轉的三年前提出除役許可申請。原能會表示，已於今天下午收到核三廠除役許可申請，將先進行本案程序審查作業，確認申請文件齊備後，才會進行實質審查。
原能會表示，已規畫核三廠除役計畫審查作業，納入核一、二廠除役計畫審查的經驗，並由外部學者專家與原能會組成專案審查團隊，預定1個月內完成程序審查，後續規畫於18個月內完成實質審查作業，實際審查期程將視台電對審查意見回復時間與答復品質而調整。
實質審查期間，原能會說，除了將核三廠除役計畫上網公開外，也會函請地方行政機關提供意見，並規畫辦理公眾參與活動，參採公眾意見。但新冠肺炎疫情未歇，審查作業時程及公眾參與活動辦理時機與方式，將視疫情發展滾動調整。
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