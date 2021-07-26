疫情趨緩民眾不排斥看診 亞東遠距醫療依政策8月底結束
為因應疫情，亞東醫院從5月中開放大量科別及診次的遠距醫療，不過隨疫情趨緩及政府政策，服務將於8月底結束，而事實上民眾在微解封之後，遠距門診人次就減少，從一開始上線時的一天300人次下降至一天80人次。醫院也強調，很早就投入相關技術及安排，未來隨應用面增加，還會提供更多相關服務。
疫情影響下，醫院紛紛提供遠距醫療服務，其中新北亞東醫院從5月中就投入20個科別、每周86診次；6月增加至27個科別，每周約250診次，且涵蓋全部醫療科系，如今已滿九周、超過8500人次。
亞東醫院指出，使用遠距醫療的病人中，近八成病人有開立慢箋需求，65歲以上病人占40%；疫情最高峰時，總計遠距門診服務量佔全部門診數10%，醫院希望透過遠距醫療，讓有需求的病人不因疫情影響正常就醫和用藥，患者也能減少出門以避免更多的接觸與群聚。
民眾認為，遠距醫療的措施很方便，這樣可以減少進入醫院的次數，達到防疫的目的，雖然醫病間雖無法見面，但仍可在線上感受到關懷；看診醫護也表示，還有病患在看診過程中關心醫師健康，讓他們感到滿滿溫暖。
亞東醫院統計，隨著微解封，民眾開始願意進入醫院，到院看診人次逐漸上升；遠距門診相對一開始上線時的一天300人次下降至一天80人次，不過未來隨應用面增加，還會提供更多服務。
亞東醫院說明，醫院將依政策持續遠距門診服務至8月底，因此8月後後無法提供一般民眾遠距看診，但因應後疫時代，會持續利用遠距進行病患與家屬的溝通，讓醫病關係不受時間與空間的阻隔。另外，全國降為二級警戒後，醫院也將自8月份恢復夜診。
亞東醫院表示，醫院其實從去年起就與遠傳電信共同推動偏鄉離島遠距醫療，今年5月因疫情關係，也立即配合健保署的規劃推出視訊或電話遠距診療服務，民眾可透過醫院網站或遠傳健康+APP掛號及看診，而系統介面設計上也盡量簡單順暢，降低民眾的資訊進入障礙。
亞東醫院強調，為因應需求及快速上線，醫院除做好資訊介接外，也出動多團隊，包括醫療團隊、門診護理、行政團隊等組成院內遠距服務小組、院外遠距服務團隊，並做好資訊設備、教育訓練及線上障礙排除等準備，另設有10線call center每日在線，希望能給民眾最好的服務。
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