疫情調降二級 高鐵乘載率仍維持七成以下全程對號座

台灣高鐵公司因應中央流行疫情指揮中心宣布自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，依據交通部公布最新指引，各車次列車將同步配合維持乘載率在七成以下，並繼續實施全車對號座。高鐵公司持續以擴大「類梅花座」方式，依照旅客訂位狀況安排座位，旅客乘車時全程配戴口罩，上車後若發現座位過度擁擠時，可請列車長視現場狀況妥適調整座位，讓乘車更加安全、安心。

台灣高鐵表示，近期國內疫情因政府控制得宜而持續緩解，高鐵公司正密切觀察旅客需求及疫情狀況，持續進行滾動式檢討並將機動調整班表，定案後儘速公告，以利旅客多加利用大眾運輸，提早規劃行程。同時，高鐵同仁疫苗接種率已逾九成，進一步確保營運及旅客乘車安全，敬請安心搭乘。

高鐵公司表示，自7月27疫情警戒降為二級起，退票規定將恢復依旅客運送契約與各產品規定辦理，並同步停止三級警戒期間退票免收手續費的彈性措施。此外，列車上與車站（付費區與非付費區）內仍維持禁止飲食，列車上仍暫停販售高鐵便當、飲料、食品等各項推車商品販售服務。

高鐵公司說，依據中央流行疫情指揮中心規定與衛生福利部食品藥物管理署「餐飲業防疫管理措施」，警戒降級期間，車站內餐廳得提供內用餐飲服務，惟若車站所在地方政府另有防疫相關規定者，從其規定，敬請旅客注意配合。高鐵公司已針對站內餐廳完成「防疫管理措施」，持續敦促商家加強各項防疫措施，確保旅客用餐安全。

此外，旅客於進出車站時，確實完成實聯制登記，並自進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）起，即全程佩戴口罩，乘車時也須佩戴口罩並配合量測體溫。高鐵列車組員及車上保全於巡視車廂時，將特別注意旅客佩戴口罩情形，發現未依規定佩戴口罩旅客除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，立即通知鐵路警察協助，守護旅客健康安全。