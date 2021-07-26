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疫情陰霾又缺強片 影城仍等不到觀眾

中央社 / 高雄26日電
電影院日前微解封，但前往觀影的民眾相當稀少。記者胡經周／攝影
電影院日前微解封，但前往觀影的民眾相當稀少。記者胡經周／攝影

COVID-19疫情全國3級警戒27日降為2級，電影院多無進一步鬆綁措施，加上日前有影城人員染疫，又無強片加持，民眾對到影城消費仍有疑慮，影城等無觀影人潮，只寄望強片上映能回溫。

電影院在13日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒微解封後重新開放，當時正逢好萊塢大片「黑寡婦」上映，吸引不少民眾搶看，但隨著「黑寡婦」上映已約2週，尚無強檔新片接手，今天平常日影城不見人潮，僅零星觀影民眾。

即將上映的好萊塢強檔影片包括7月30日「叢林奇航」、8月5日「自殺突擊隊：集結」、8月11日「玩命關頭9」。影城業者寄望能再迎一波人潮，但也不敢樂觀。

威秀影城表示，27日後管制措施沒有太大改變，維持包括鼓勵民眾事先預約購票，入場前須量體溫、實聯制等防疫措施，並禁止飲食、影廳內採梅花座等。

不過台北微解封時管制較其他縣市嚴格，威秀影城說，原本台北規定不到16個影廳的影城，只能開放3個影廳，但27日後將取消這項限制。另外，如台南市等部分縣市不僅要梅花座，還要有人數上限，但高雄、新竹、苗栗等縣市沒有。

高雄喜滿客影城人員表示，27日後的管制措施，跟微解封時差不多；現在觀影人數大不如前，5月中旬爆發疫情前，一天有幾千人，現在一天幾百人就算多。

威秀、高雄喜滿客等影城業者均反映，很多影城工作人員尚未打疫苗，愛看電影的年輕族群也多未打疫苗，日前又爆出有影城人員染疫，民眾對於屬於室內場域的影城恐仍有疑慮，短期內難以回復昔日榮景，甚至預估10月後才有明顯復甦。

今天到威秀影城看「黑寡婦」的林小姐說，她之前沒有空看電影，但再拖下去，擔心「黑寡婦」就下檔看不到，所以今天抽空來看電影，相信影城有做好防疫措施，她自己也有自備酒精要加強消毒。

高雄市民李先生說，原本也想找一天去看電影，但前幾天看到台北有影城人員確診後，就打消念頭，畢竟自己也還沒打疫苗，還是不要冒險去閉密空間。

電影 疫情 微解封

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