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鎮瀾宮27日開放廟內上限99人 信徒可擲筊須自備
中央指揮中心宣布27日起全國降為二級警戒，大甲鎮瀾宮今宣布，27日起開放信眾進入參拜，廟內容留上限99人。
台中市府民政局表示，明天起廟宇與教堂容留上限50人，如要超過須提出防疫 應變計畫書給市府審核，再依使用執照合法樓地板面積計算容留人數不超過100人，鎮瀾宮計畫書已通過審查。
鎮瀾宮表示，日前向市府提出申請已獲准，室內容留人數最高限制99人，且信徒入內參拜須遵守防疫規範，包括維持單一出入口、量體溫、全程戴口罩與實聯制等措施。鎮瀾宮並表示，手部接觸的設施用品都暫停用，信眾可以擲筊，但廟方不提供，信眾有需要可自己帶。
市府民政局長吳世瑋說，目前全市宗教場所共17家申請，核准12家計畫，可依樓地板面積有計算容留人數公式，上限99人，除鎮瀾宮外，財團法人長老教會忠孝路教會也限99人，另清水紫雲巖95人，人數較多。
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